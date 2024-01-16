Я стикалась із безліччю упереджень про папіломи шкіри, деякі з них змушували людей бігти їх видаляти, пити непотрібні ліки та стресувати.

1.Звичайні папіломи на шкірі не становлять загрози вашому життю і здоров’ю. Вони не перетворюються на рак, навіть якщо ви їх травмуєте. Не треба робити аналізи крові та переживати.

Міф про таку онкологію пов’язаний із тим, що інколи лікар може сплутати рак шкіри з папіломою. Вони деколи схожі, тому лікар і допускає думку, що в людини з папіломи утворився рак. Це не так. Рак у тій ділянці з самого початку був, просто він схожий на папілому. Щоб подібного не трапилося, лікарі оглядають утворення на шкірі дерматоскопом, і проблем із діагнозом зазвичай не виникає.

2. Поодинокі папіломи зазвичай не є свідченням порушення всередині організму чи якоїсь страшної хвороби. Не треба без рекомендації лікаря робити обстеження. Лише зрідка папіломи можуть бути повʼязані з діабетом, гіпертензією та надмірною вагою. Особливо, якщо їх багато і є поєднання з почорнінням складок шкіри. Але крім папілом людина матиме ще й симптоми цих хвороб.

3. Часто бачу рекламу видалення папілом у соцмережах. Там залякують, що треба обов’язково їх видаляти, бо — небезпечні. Це не так. Папіломи — то лише косметичний дефект, максимум можуть травмуватись, боліти та інфіковуватись. Таке ж може бути з будь-якою ділянкою шкіри. Тому їх видаляють за бажанням.

4. Ви боїтесь видаляти папіломи, бо вони буцімто можуть розсіятися, пустити корені чи метастазувати? Це — нісенітниця. Повторюю, раку та метастазів від папілом не буває. Та й розсіювання саме видалення не спричинить. Просто з часом вони будуть зʼявлятись, незалежно від того, видаляєте ви їх чи ні.

5. Папіломи зазвичай не мають стосунку до вірусу папіломи людини. Назва співзвучна, але закордоном та у нас їх ще називаєть skin tags (шкірні відростки), акрохордони, фіброепітеліальні поліпи, мʼякі фіброми. Їх причина не відома, можливо, відіграє роль генетика, стан шкіри, вік, вагітність, вага. Але це не вірусна інфекція, не треба її лікувати противірусними препаратами. Є деякі наукові дослідження про вплив вірусів при їх появі, але поки це непідтверджена теорія. Цей вірус бере участь в утворенні бородавок, кондилом і папілом на слизових оболонках.

Саме тому при папіломах не требе пити ліки, «підвищувачі імунітету». Це буде неефективно щодо папілом, та й часто такі ліки є бадами з недоведеною ефективністю.

6. Вакцинація від вірусу папіломи не має стосунку до звичайних папілом на шкірі. Вплив вірусів на появу папілом дискутабельний. Вакцинація стосується високоонкогенних штамів папіломавірусу, які є на слизових оболонках і геніталіях. Тому це трохи різні речі. Не плутайте папіломи з бородавками, кондиломами, папіломами на слизових оболонках, які дійсно мають вірусну природу. Щиро рекомендую вакцинуватись — це профілактика раку, але не для лікування чи профілактики папілом на шкірі.

7. Ну, й останнє — не займайтесь самолікуванням. Це може зашкодити більше, ніж сама наявність папілом. Я стикалась із запаленням, некрозом, інфекцією, поширеним раком (пацієнт думав, що то папілома, і відповідно лікував його). І все це через те, що люди випалювали їх, мастили чистотілом, перевʼязували нитками, відкушували, що тільки з ними не робили. Найперше, зверніться до лікаря і разом вирішіть, як діяти.

Катерина БАКІКО, лікар-дерматовенеролог Науково-медичного центру святої Параскеви (м. Львів).