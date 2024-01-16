Не дарма так часто кажуть — підлива чудово підкреслить смак будь-якого гарніру. А як же апетитно вона розливається по картопляному пюре або смачно просочує макарони, гречку чи рис. І саме такі підливи ми й приготуємо!

ТОМАТНА «УНІВЕРСАЛЬНА»

По 2 столові ложки олії та вершкового масла; 2 столові ложки борошна; 2 столові ложки томатної пасти; 400–500 мл води; 3 столові ложки жирної сметани; 0,5 чайної ложки солі; по 1 чайній ложці меленої паприки, сушеного кропу та часнику; дрібка цукру (для балансу смаку); 1 лавровий листок.

На сковороді розігріти суміш олії та масла. Всипати борошно, смажити до рум’яності, постійно помішуючи. Викласти томатну пасту, перемішати. Тоненькою цівкою влити воду, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Додати сіль, цукор і спеції. Все розмішати, довести до кипіння на повільному вогні. Наприкінці додати сметану, довести до кипіння, зняти з вогню. Якщо підлива вийшла густою, можна долити води.

Підливка готова — ідеальна до котлет, рису, гречки, картопляного пюре, макаронів тощо. За бажання в підливу можна додати засмажку з моркви та цибулі.

ЦИБУЛЕВА ДО КОТЛЕТ

3 середні цибулини; 50 г вершкового масла; 100 г сметани; 1 склянка води; 1 столова ложка борошна; по чверті чайної ложки мускатного горіха та чорного меленого перцю; 0,5 чайної ложки солі.

У сковорідці розтопити масло, викласти нарізану напівкільцями цибулю. Смажити до м’якості. Присипати борошном, розмішати, потримати на вогні 2 хв. Додати сіль і спеції, влити воду, перемішати. Довести до кипіння, постійно помішуючи. Викласти сметану, довести до слабкого кипіння, зняти з вогню.

Цибуля в підливці виходить ніжною, вершковою, зовсім не схожою на варену. Подайте її до котлет — можливо, і гарнір не знадобиться. А як смачно з хлібом!

ЯЛОВИЧИНА НА ГРИБНІЙ ПОДУШЦІ ПІД МОЛОЧНИМ СОУСОМ

500 г яловичини; 2 середні цибулини; 200 г печериць; 200 г сметани; 0,5 чайної ложки солі; олія.

Соус: 50 г вершкового масла; 50 г борошна; 400 мл молока; 30 г томатної пасти; дрібка мускатного горіха; сіль.

Для соусу розтопити масло в сковорідці. Всипати борошно, помішуючи, готувати до кремового кольору. Тоненькою цівкою влити гаряче молоко, постійно помішуючи. Тримати на вогні до загусання (близько 5–7 хв.). Додати томатну пасту, сіль, мускатний горіх, довести до кипіння, зняти з вогню.

Яловичину нарізати тонкими шматочками, відбити (тоді вона буде ніжнішою). Далі нарізати відбиті шматки тоненькими смужками. У сковороді розігріти олію, швидко обсмажити м’ясо до рум’яної скоринки (до готовності доводити не потрібно), посолити, викласти на тарілку. У цій саме сковорідці обсмажити цибулю до рум’яності. Додати гриби, смажити до випаровування вологи, посолити. Викласти яловичину на цибулево-грибну «подушку», залишити на 5 хв. Залити суміш молочним соусом, додати сметану. Все перемішати, тушкувати на слабкому вогні 15 хв.