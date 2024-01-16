No Result
View All Result
- Підійдіть до людини та спокійно привітайтеся. Назвіть своє ім’я й запропонуйте допомогу, радять фахівці Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»
- Переконайтеся, що вона вас чує. Оцініть її стан. Якщо плаче, тремтить і ніяк не реагує на слова, це може свідчити про сильний стрес.
- Щоб людина вийшла на контакт, слідкуйте не лише за своїми словами, а й за виразом обличчя, поглядом, жестами.
- Тримайте зоровий контакт.
- Говоріть м’яко, спокійно, не надто гучно.
- Якщо людина йде на контакт, зорієнтуйте її. Запропонуйте воду, їжу чи ковдру, щоб зігрітися.
- Вислухайте, запропонуйте звернутися до лікаря.
- Якщо відмовляється від допомоги, хоче побути на самоті — дайте їй час.
No Result
View All Result
Залишити відповідь