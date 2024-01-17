Застаріле уявлення про те, нібито звернення по ментальну підтримку — це малодушність, краще залишити в минулому. Натомість варто звернути увагу на доступні можливості отримання психологічної допомоги, які дають позитивні результати та покращують ментальний стан, закликають у НСЗУ, нагадуючи про можливості отримати безоплатну медичну допомогу за Програмою медичних гарантій.

Ветеран може отримати ментальну підтримку перш за все в сімейного лікаря або терапевта, який працює в закладі з договором на пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Ці фахівці пройшли навчальний курс ВООЗ від Академії НСЗУ «Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP». Таких закладів зараз 721 по всій Україні.

Лікар надасть:

першу психологічну допомогу;

пропрацює з вами стресогенні чинники;

проведе психоосвітню співбесіду;

за необхідності направить на аналізи та інструментальні дослідження;

складе план лікування.

Інше поширене упередження — ніби психолог змусить лягати в лікарню на примусове лікування. Це не так. Звернення до психолога є добровільним і конфіденційним: він не має права вчиняти будь-які дії, на які людина не дає згоди.

Щоб знайти, куди та до кого звернутись: