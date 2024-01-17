Як стало відомо ще наприкінці минулого року, зловмисники придумали нову шахрайську схему — вони розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу, інформують у Департаменті кіберполіції Національної поліції України. Сповіщення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Мета шахраїв — збір платіжних даних користувачів із метою привласнення їхніх заощаджень.

Шахраї переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс і ввести дані своєї банківської картки (ім’я власника, номер, CVV-код і термін дії).

У подальшому зловмисники купують різноманітні товари онлайн, використовуючи для розрахунку незаконно отримані дані громадян. Також, маючи такі відомості, шахраї можуть оформити повернення вже замовлених товарів, привласнюючи кошти з рахунків жертв.

Кіберполіція закликає дотримуватися наступних порад:

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

отримуйте дані про надходження посилки лише на офіційному сайті поштового сервісу або в застосунку;

перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних — навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для сплати;

сплачуйте гроші після отримання товару, аби мінімізувати ризики втрати коштів;

не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у СМС-повідомленнях або безпосередньо в застосунки.

При розголошенні платіжної інформації шахраям — негайно зверніться до банку та заблокуйте картку.