У другій половині зими садівники намагаються максимально затримати сніг на ділянці. Але нерідко рекомендують ще й притоптувати його. Я агроном за освітою, маю сад, і можу сказати, що ніколи цього не роблю. І ось чому.

Сніг добре захищає рослини від морозів, тому що він пухкий, на 95 відсотків складається з повітря. Коли його ущільнюють, то й снігова «ковдра» гріє набагато гірше. А от дійсно хорошим захистом будуть снігові пагорби.

Також іноді пишуть, що втоптаний сніг добре захищає від гризунів. Повірте: він не є для них перешкодою. Адже якщо з легкістю риють нори в землі, то й сніг для них не завада. Надто ж якщо гризуни голодні.

Іноді сніг притоптують, щоб уповільнити пробудження дерев. Це теж може бути небезпечним. Адже тоді крона може почати пробуджуватись, а корені — ще ні. Особливо це небажано для кісточкових. Не кажу вже про те, що через ущільнення вологого снігу та ґрунту до коренів рослин дуже погано потраплятиме кисень.

Буває, що сніг утоптують, щоб якнайдовше зберегти вологу в пристовбурних колах. Однак о цій порі вологи в ґрунті й без того достатньо. А от її надмір може спричинити підпрівання кореневої шийки. Це особливо небезпечно для абрикоса.

Тож «снігові хороводи» навколо дерев — не для нас.

Михайло ЗАВАДОВСЬКИЙ.

Рівненська обл.