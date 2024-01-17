Коли хочу смачну вівсяну кашу, готую таким способом: їдять із добавкою і дорослі, й діти. А весь секрет — у подачі.
- 100 г вівсяних пластівців
- 400 мл води
- 0,5 чайної ложки солі
- вершкове масло (за смаком)
- молоко (для подачі)
У каструлю налити воду, посолити, дати закипіти. Всипати вівсяні пластівці (миттєвого приготування), варити 1 хв. Зняти з вогню, додати вершкове масло (за смаком), накрити кришкою, залишити на 3 хв. У порційні миски викласти кашу. Поруч поставити в тарілках холодне домашнє молоко.
Їмо так: беремо столову ложку гарячої каші, занурюємо в холодне молоко та смакуємо. Завдяки контрасту гарячого та холодного виходить неперевершений смак. Ще й не треба чекати, коли охолоне каша. За бажання до вівсянки можна додати трохи меду.
Євгенія ЖУРАВЕЛЬ.
м. Ковель.
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