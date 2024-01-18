Мій син був мобілізований у ЗСУ і вже майже рік, як на фронті. У відпустці ще не був. А через якийсь час служити пішла і його дружина, вона військовий медик. Розкажіть, на яку відпустку і на скільки днів вони мають право?

Під час воєнного стану військовослужбовцям надають такі види відпусток: щорічна основна, за сімейними обставинами, за станом здоровʼя та відпустки жінкам-військовослужбовцям у звʼязку з вагітністю і пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею три- або шестирічного віку.

Щорічну основну відпустку надають строком до 30 днів, у відпустку можна йти частинами до 15 днів, додатково можуть надавати до 2 днів на дорогу в одну сторону. Єдиною підставою для відмови в наданні відпустки тепер може бути одночасна відсутність у військовій частині більше 30 відсотків особового складу певної категорії відповідного підрозділу (за різних причин), роз’яснюють у Правозахисному центрі для військових «Принцип».

Звісно, ще враховують і практичну складову — перебування на бойових завданнях військовослужбовця зі своїм підрозділом, навчання на полігоні тощо, тобто такі практичні фактори, за яких неможливо надати відпустку.

Відпустку за сімейними обставинами надають військовослужбовцю за таких підстав:

1) укладення ним шлюбу — тривалістю до 10 календарних днів;

2) тяжкого стану здоров’я або смерті рідних по крові або по шлюбу:

а) дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, — тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

б) інших рідних — тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

3) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім’ю військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту, — тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

4) в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім’ї необхідна, за рішенням командира (начальника) військової частини — тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Таку відпустку можуть надавати один раз протягом календарного року.

На підставі постанови ВЛК відпустку для лікування у зв’язку з хворобою надають військовослужбовцям на 30 календарних днів, а за медичними показаннями після травм (поранень, контузій) або оперативного лікування — на 45 або 60 календарних днів. За наявності медичних показань відпустку для лікування у зв’язку з хворобою або відпустку для лікування після поранення (контузії, травми чи каліцтва) продовжує ВЛК на 30 календарних днів, а в окремих випадках — на 45 або 60 календарних днів.

Важливо! Відпустку за станом здоров’я оформлюють саме за довідкою військово-лікарської комісії, отримати її за рекомендацією лікуючого лікаря неможливо.

Тому після лікування обов’язково треба звертатися до ВЛК для проведення медичного огляду і визначення потреби у відпустці за станом здоров’я. У подальшому для того, щоб її продовжити, необхідно повторно звернутися до ВЛК. Саме на підставі нової довідки ВЛК відпустка за станом здоров’я може бути продовжена ще на 30 днів.

Також згідно зі змінами, передбаченими законопроєктом №9342, відтепер відповідно до п.262 Статуту внутрішньої служби військовослужбовці, які згідно з висновком військово-лікарської комісії мають право на відпустку для лікування у зв’язку з хворобою або визнані непридатними до військової служби, за власною заявою направляються територіальним центром комплектування та соціальної підтримки за місцем лікування до місця проведення відпустки або для оформлення документів на звільнення.

Тому військовослужбовці можуть оформити відпустку за станом здоров’я саме через ТЦК та СП і їхати у військову частину більше не обов’язково.

Довідково. Відпустка за сімейними обставинами та щорічна основна є оплачуваними, повністю зберігається грошове забезпечення, окрім 30 та 100 тис. грн. У відпустці за станом здоровʼя також зберігається грошове забезпечення, а якщо поранення у висновку ВЛК визнається тяжким, то і 100 тис. грн пропорційно до днів відпустки.