Не одна господиня, бувало, засоливши огірки, помічала, що деякі з них ставали пустотілими. Причиною пустотілості може бути порушення правил заготовки.

* Зокрема, таке буває, якщо розсіл містить недостатньо солі. Адже сіль добре утримує вологу. Оптимальна концентрація — 6—8 відсотків (на 1 л води 60—80 г солі). Не можна брати йодовану сіль, найкраще — кам’яну.

* Воду брати — джерельну чи криничну. М’яку заливати небажано, оскільки в такій воді огірки втрачають пружність.

* Що вони крупніші, то більш солоним має бути розсіл.

* Засолені огірки важливо вчасно прибрати в холод, щоб процес ферментації відбувався поступово.

* Краще обирати для засолювання та консервації маленькі або середні плоди. Стежте, щоб були укладені в банках максимально щільно.

* При засолюванні у великих ємкостях огірки, розташовані знизу, з часом стають м’якими через тиск на них верхніх. Крім того, важливо чітко дотримуватись технології засолювання, щоб не порушити процес бродіння. Також заготовляти треба тільки свіжі огірки.

* Ще один важливий прийом: перед засолюванням покласти плоди на 6—8 годин у воду, тоді їх тканини добре всотають вологу.

* Не шкодуйте прянощів: вони не лише додають смаку, а й перешкоджають розвитку шкідливої мікрофлори, особливо хрін та гірчиця.

* Найкраща тара для засолювання — дубові діжки. Огірки мають бути вкриті розсолом на 3—4 см.

Підготувала Лідія ГЕРАЩЕНКО.