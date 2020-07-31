Овен (21.03–20.04)

Енергетичний потенціал надзвичайно високий. Життєві сили залишається тільки розумно витрачати. Знайдіть час для корекції раціону харчування, відмовившись від алкоголю і шкідливої їжі. В середині місяця будьте максимально обережними, щоб уникнути серйозних травм.

Телець (21.04–20.05)

Заощаджуйте енергію, інакше в невідповідний момент зіткнетеся з її гострим дефіцитом. Кінець місяця підходить для косметичних процедур. Займіться спортом або хоча б частіше гуляйте на свіжому повітрі.

Близнята (21.05–21.06)

Сил вистачить на реалізацію всього запланованого. Головне — не забувати про відпочинок. Уникайте ситуацій, в яких можете постраждати фізично. Саме час зайнятися зміцненням захисних сил організму. Бережіть органи зору.

Рак (22.06–22.07)

Необхідно знизити навантаження на серцево-судинну систему. Відмовтеся від інтенсивних тренувань, уникайте стресу. Якщо ваші слабкі органи — нирки і печінка, скоригуйте раціон харчування, займіться профілактикою хронічних хвороб.

Лев (23.07–23.08)

Кінець літа подарує Левам високий енергетичний потенціал. Але навіть це не захистить від нервового напруження, боротися з яким потрібно за допомогою перевірених методів релаксації. Не сидіть на місці, займіться спортом або частіше гуляйте на свіжому повітрі.

Діва (24.08–23.09)

Енергетичний потенціал ослаблений. Приділіть увагу раціону харчування, відмовтеся від шкідливої їжі. Обмежте фізичні навантаження, краще більше гуляйте пішки, відпочивайте на природі, проводьте косметичні процедури.

Терези (24.09–22.10)

Під ударом може опинитися нервова система. Побережіть її, уникаючи конфліктів, стресових ситуацій. Будьте пильними на дорозі, уважними при роботі з різними інструментами, побутовими приладами. Ризик отримати травму надто високий.

Скорпіон (23.10–22.11)

Зміцнюйте нервову систему, мінімізуйте кількість конфліктних ситуацій. Частіше гуляйте на свіжому повітрі. Місяць хороший для боротьби зі шкідливими звичками. Відвідайте стоматолога, навіть якщо зуби поки не турбують.

Стрілець (23.11–21.12)

Енергетичний потенціал на висоті. Скористайтесь цим і вирушайте у подорож туди, де зможете розслабитися, зняти напругу. Вдалий час для косметичних процедур, які давно планували.

Козеріг (22.12–20.01)

Енергетичний потенціал низький. Упоратися з хронічною втомою реально тільки за рахунок підвищення якості сну й повноцінного відпочинку. Знайдіть час для зміцнення захисних сил організму, оздоровчих процедур, подбайте про імунітет.

Водолій (21.01–19.02)

Приділіть увагу здоров’ю, інакше ризикуєте критично знизити енергетичний потенціал. Поліпшіть якість сну, чергуйте працю і відпочинок. Будьте максимально обережними на дорозі, ризик потрапити в аварію зараз великий.

Риби (20.02–20.03)

Бережіть сили, інакше ризикуєте зіткнутися з фізичним і нервовим виснаженням. Енергетичний потенціал низький. Зміцнювати його потрібно за рахунок регулярного відпочинку. Частіше вибирайтеся на природу, вирушайте у піші прогулянки до водойм.

Спеціально для “Порадниці” гороскоп підготував Іван МОЛОЧАЙ.