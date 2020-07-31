Порвали постільну білизну, скатертину просто посередині або річ на видному місці? Зашити вручну або на машинці не виходить — тканина все одно «розповзається», дуже помітний шов. Як можна відремонтувати?

Скористайтеся клейовою павутинкою. Вона склеїть між собою розірвану тканину. Якщо, наприклад, скатертина з’єднується лише стик в стик і накласти один бік на інший неможливо, знайдіть два шматочки красивої тканини (можна взяти мереживо), прокладіть їх зверху і знизу рваної частини, а між тканинами, як клей, — павутинку. І гарненько пропрасуйте праскою через тонку бавовняну ганчірочку. Вийде гарна і надійна латочка з обох боків розірваного місця.

Якщо ж прорізали плащ, куртку тощо, просто прикладіть вздовж розрізу з вивороту павутинку, акуратно з’єднуючи краї тканини, і через ганчірочку пропрасуйте. Але такий метод «зашивання» не підходить для сильно сипучих тканин.

Також за допомогою павутинки і праски можна підбити штори, вкоротити занадто довгі штани, джинси або полагодити поділ спідниці, що відірвався. Клейкий матеріал розплавляється під дією високої температури. Але будьте обережні — якщо він потрапить на тканину, залишаться плями, які потрібно буде виводити. Зробити це нескладно, однак доведеться повозитися. Склеювання відбувається моментально, тому потрібно слідкувати, щоб не було зсуву або перекосу. Коштує павутинка в магазинах рукоділля від 1,5 грн за 1 м.

Таким чином клейова основа павутинки дозволяє виконувати підгин без застосування швейної машини і латати дірки на одязі так, що місце заплатки майже не помітне. У деяких випадках це єдиний можливий варіант, оскільки шов не завжди акуратно виглядає, особливо на тонких або мереживних тканинах.

Однак у даного матеріалу є один недолік. При використанні павутинки для підгину низу річ не можна занадто часто прати.

Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ.