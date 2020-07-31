А незвичайний тут спосіб варіння — у великій кількості солі. Але вона виходить зовсім не солоною всередині, з ніжною м’якоттю, а ззовні утворюється красива скоринка з солі. За смаком схожа на запечену, проте вам не доведеться ні вмикати духовку, ні розпалювати багаття. Їжте картоплю зі шкірочкою, щедро засмачивши її сметанно-часниковим соусом.

Картопля:

* 1 кг картоплі

* 800 мл води

* 200 г солі

Соус:

* 200 г сметани (краще від 20%)

* півпучки кропу

* 2–3 зубчики часнику

Картоплю (бажано взяти дрібну) помити, покласти в каструлю. Залити водою, щоб тільки покривала картоплю. Підбирайте каструлю так, щоб бульби лежали щільно, тоді знадобиться менше води і відповідно солі. На 1 кг картоплі виходить приблизно 800 мл води і 200 г солі. Якщо вам води знадобилося більше, то відповідно і кількість солі треба збільшити. Довести до кипіння під кришкою, варити приблизно 20–25 хвилин до готовності вже без кришки. За цей час кілька разів перегорнути бульби на інший бік. Ножем часто протикати картоплю, щоб перевірити на готовність, не бажано. Так ви порушите цілісність і «проткнутий» екземпляр може «пересолитися». Достатньо перевірити 1 картоплину зубочисткою на готовність. Далі в оригінальному рецепті варять до википання води, але в цьому немає необхідності, тому воду злити. Картоплю ще трохи прогріти в каструлі: вона підсохне і покриється соляними кристалами. Ні в якому разі не промивати, інакше це буде вже не та страва. Просто струсіть сіль і витріть бульби паперовою серветкою.

Для соусу радимо взяти сметану саме 20-відсоткової жирності. Якщо менше, то може розтікатися, а це вже буде неапетитно виглядати. Але якщо занадто рідка, то можна викласти на марлечку в друшляк і дати стекти сироватці. Часник подрібнити на часникодавці або дрібній тертушці. Обірвати тонкі гілочки кропу, подрібнити. Додати все до сметани і перемішати. Сіль в даному випадку не додавати — картопля і так солона! Звичайно ж, подавати таку картоплю можна і з будь-якими іншими соусами на ваш смак!

З історії рецепта: як не дивно, але ця страва — екзотична, хоча для нас всі продукти звичні. Придумали її іспанські переселенці на Канарських островах не від хорошого життя. Справа в тому, що на цих островах завжди був дефіцит прісної води, зате за два кроки — океан, де води досхочу. Ось іспанські поселенці і почали варити завезену з собою картоплю в морській воді, не очищаючи від шкірочки. Зараз проблеми з водою немає, але картоплю на островах як і раніше варять в круто солоній воді як данина традиції і подають в ресторанах в якості національної страви.

Діана ШЕПЕЛЬ.