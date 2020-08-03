Вірменська церква 3 серпня вшановує Маккавеїв – старозавітних святих і повстанців, які виступили проти правління та насильницької еллінізації юдеїв. Мощі семи святих мучеників Маккавеїв, які не відмовилися від своєї віри, за що й були вбиті, зараз зберігаються в базиліці апостола Андрія в Кельні у Німеччині, а їх матері Соломонії – в стамбульському соборі святого Георгія.

Православні та греко-католики 6 серпня згадують мучеників Бориса й Гліба. Князі Борис і Гліб були синами київського князя Володимира, що хрестив Русь. Виховані в християнській вірі брати були вбиті старшим братом Святополком під час міжусобної боротьби за владу. На Бориса напали під час молитви. За те, що обидва брати смиренно прийняли мученицьку смерть, Церква зарахувала їх до лику мучеників страстотерпців.

Римо-католики та лютерани 6 серпня святкують Преображення Господнє. Преображення Христа на горі Фавор описане в трьох Євангеліях. Ця подія показує, що в Ісусі з’єднані дві природи – людська та божественна. За словами Іоана Золотоустого, преобразившись, Христос не лише засвідчив, що є Богом Сином, але й «щоб показати нам майбутнє преображення нашого єства».

Римо-католики 8 серпня згадують святого Домініка, священника та засновника Ордену Проповідників, більш відомого як Орден домініканців. У новому ордені проповідь стала обов’язком кожного монаха, що було для Церкви XIII ст. справжньою революцією, бо до цього проповідувати мали право лише єпископи. Крім Ордену Проповідників святий Домінік заснував також Орден монахинь та Орден мирян. Хто був у шлюбі й не взяв на себе обітниць монашого послуху та бідності, могли вступити до Ордену мирян, допомагаючи братам і збираючись на спільні меси.

Православні та греко-католики 9 серпня вшановують великомученика і цілителя Пантелеймона. Жив святий у IV ст. в місті Нікомідія, зараз це місто Ізміт на території сучасної Туреччини. Походячи з заможної родини, Пантелеймон став лікарем і присвятив усе життя лікуванню бідних та ув’язнених під час гонінь християн. Ім’я Пантелеймон означає «в усьому лев», тож святий є покровителем воїнів.

Марина ЧОРНА, релігієзнавець.