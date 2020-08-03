Я пенсіонерка, колишній медичний працівник. Проживаю в сільській місцевості. Маю 30 років стажу. Хто визначає право на пільгу пенсіонерів-медиків? Чи має значення стаж роботи?

Валентина Степанівна. Івано-Франківська обл.

Пунктом «ї» ст.77 Основ законодавства про охорону здоров’я передбачено, що медичні та фармацевтичні працівники, які проживають і працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонери, які раніше працювали медичними та фармацевтичними працівниками і проживають у цих населених пунктах, мають право на безоплатне користування житлом з освітленням і опаленням.

Законом №76 внесено зміни до окремих законів України, у тому числі до Основ законодавства про охорону здоров’я, згідно з якими з 01.07.2015 р. пільги пенсіонерам із числа медичних працівників сільської місцевості надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2020 р. — 2102 грн).

Соціальні гарантії щодо безоплатного користування житлом з опаленням та освітленням пенсіонерам із числа медичних працівників надаються згідно з Наказом Мінсоцполітики від 13.09.2006 р. «Про затвердження Порядку забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту» (далі — Порядок №341). Пунктом 2 цього Порядку передбачено, що право на безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням мають, зокрема, пенсіонери, які раніше працювали медичними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу, проживають у таких населених пунктах, мають відповідний стаж роботи не менше ніж 3 роки і на момент виходу на пенсію працювали на посадах медичних працівників.

Відповідно до пп.3.13 п.3 Порядку №341 право пенсіонерів із числа медичних працівників на гарантії підтверджується довідкою, виданою відділом охорони здоров’я райдержадміністрації або адміністрацією установи (закладу), в якому вони працювали, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) за постійним місцем їх проживання на підставі записів у трудовій книжці.

Таким чином, установлення права пенсіонерів із числа медичних працівників на соціальні гарантії щодо безоплатного користування житлом з опаленням та освітленням належить до компетенції установ (закладів), у яких зазначені особи працювали, відділів охорони здоров’я райдержадміністрації, сільських або селищних рад. Саме туди вам і слід звернутися.

Відповідала Яна РОМАСЕНКО, юрисконсульт.