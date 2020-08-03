Судома – це спазм, який характеризується раптовим і дуже болісним скороченням м’язів. У звичайному здоровому стані вони скорочуються і розслабляються. Судома настає тоді, коли м’яз в якийсь момент скоротився і не розслабляється. Він здавлює судини і нерви, спричиняючи гострий біль. Якщо судоми повторюються часто, це привід звернутися до лікаря, адже можуть свідчити про серйозні захворювання.

Найпоширенішою причиною частих судом є варикозне розширення вен і його ускладнення – тромбофлебіт. Якщо спазми повторюються протягом 1–2 днів, потрібно зробити УЗД судин нижніх кінцівок, щоб дізнатися, чи немає тромбів.

Також судоми часто можуть провокувати діуретики – сечогінні препарати, які призначають літнім людям із гіпертонією, серцевою недостатністю. Прийом цих ліків сприяє втраті калію і магнію, що спричиняє вихід кальцію внутрішньом’язової клітини. Тоді й виникають тонічні скорочення. Людям, які приймають такі ліки, треба включати до раціону продукти, багаті на калій і магній: шоколад, гречку, горіхи, кавуни, банани. Кому не можна їсти солодкого, реко мендується провести замісну терапію ліками, які містять ці іони.

Судоми нерідко спричиняють гіпотеріоз – зниження функції щитоподібної залози, серцева, ниркова недостатність, дефіцит вітаміну D, епілепсія і діабет. Спровокувати їх може і зневоднення. Тому в особливо спекотні дні потрібно пити якомога більше води.

Якщо судома трапилася вночі, помасажуйте ногу розминаючими та розтираючими рухами. Це поліпшить циркуляцію крові й поверне нозі чутливість, і спазм мине.

Найчастіше від судом страждає задня група м’язів гомілки. В такому випадку, щоб її усунути, потрібно витягнути ногу й потягнути носок на себе, щоб розтягнути спазмований м’яз. Якщо судома схопила в передній групі м’язів стегна, потрібно зігнути ногу в коліні й руками потягнути носок на себе, притиснувши п’яту до сідниці.

При купанні судоми зазвичай спровоковані переохолодженням. Тому потрібно заходити в воду поступово, щоб розпечене тіло звикло до різниці температур. Також без звички плавання може виявитися важким фізичним навантаженням для організму, яке спричинить спазм. Якщо ногу звело в воді, намагайтеся вийти на берег і спочатку вщипнути м’яз, потім помасажувати гомілку висхідними рухами, а далі занурити ногу в теплий пісок. Якщо до берега далеко, постарайтеся зняти спазм просто у воді. Для цього, лежачи на спині, зробіть глибокий вдих, щоб можна було триматися на воді. Потім, взявшись за стопу, різко потягніть її на себе. Утримуйте ногу в такому положенні якомога довше, до зникнення судоми.

Підготувала Валентина ГАРКАВА.