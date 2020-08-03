Іноді після того, як викопали на ділянці колодязь, дістають багато глини. Чи можна використовувати її для ліплення, щоб добро не пропадало?

Такий природний матеріал використовувати відразу не можна, треба позбутися домішок. Покладіть глину в відро, заливши теплою водою, добре розмішайте і залиште на ніч. На ранок домішки залишаться на дні, а на поверхні плаватиме глина. Її акуратно зливають, не розбовтуючи, і підсушують на сонечку або в теплому місці — вода зайва випарується, а глина залишиться. Після цього її потрібно дуже добре пом’яти — так позбавите матеріал бульбашок повітря, які впливають на цілісність виробу.

Тепер можна ліпити. Для початку спробуйте зробити невелику вазу або глечик. Для з’єднання дрібних деталей, наприклад, ручки для глечика, використовуйте розведену водою до текучого стану глину. Перш ніж приклеювати один елемент до іншого, змастіть вийшла рідиною місце з’єднання. Цим же розчином можна розгладжувати тріщинки. Перед завершенням роботи виріб прогладжують вологою губкою, ганчіркою або пензликом.

З дітками можна зробити зліпки з готової фігурки. Просто оберніть її плівкою, розкачайте глину качалкою і обліпіть форму. Залиште трохи підсохнути (близько доби) і обережно зніміть з основи. Залиште досушити. Можна зробити прості відбитки. Розкачайте матеріал не дуже тонко. Після чого запропонуйте маленькому гончареві залишити на поверхні відбитки своїх пальців або видавити картинку формочками.

Ліпити з глини корисно і зовсім маленьким дітям, і літнім людям. Під час роботи з глиною розвивається дрібна моторика рук. Ще ліплення — хороша профілактика різних захворювань рук.

Мало виліпити фігурку, виріб потрібно обпалити — якщо цього не зробити, він буде крихким. Але перед цим його добре просушують (невеликі — близько 3 днів). Майстри гончарної справи обпалюють вироби в спеціальних печах. Звичайно, такі мало у кого є. Але можна спробувати і в звичайній печі (невеликі вироби поставити на деко, не допускаючи дотику з вугіллям). Або розігріти в духовці, але дуже акуратно, починаючи з найнижчого режиму, інакше виріб розлетиться на шматки. Помістити на чавунну сковорідку, закривши об’ємною кришкою, і поступово підвищувати температуру. Не відкривайте до закінчення випалу і повного охолодження. Або обпалити на багатті, поклавши фігурку в бляшанку. Все вийде «на око», але маленькі фігурки можна спробувати обпалити і таким способом.

Глина, придатна для ліплення, буває також на берегах невеликих озер або боліт. Придивляйтеся до місць з підвищеною вологістю, якщо там росте мати-й-мачуха — можливо, ви знайшли глиняний містечко.

Діана ШЕПЕЛЬ.