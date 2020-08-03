Цю травичку використовують як пряну, лікарську, інсектицидну та декоративну. У кулінарії кануфером, або пижмом бальзамічним, ароматизують чай, лимонади, настоянки, оцет, він може стати хорошим замінником м’яти. Добре поєднується зі стравами з м’яса та риби, його додають до салатів і перших страв.

Квіти, до речі, є природним консервантом. Їх додають до варення та іншої консервації, зокрема солінь, при квашенні яблук, а раніше ще й до пива, щоб ароматизувати та продовжити термін його придатності. Так, у Великобританії кануфером традиційно ароматизують ель.

Для заготовки на зиму збирають листя без черешків, ретельно висушують, розмелюють і зберігають у герметично закритому темному скляному посуді.

У народній медицині кануфер використовують як шлунковий, жовчогінний, болевтамівний засіб, від кольок і спазмів, як антисептик. Листя та порошок із висушеного листя кануферу вважається чудовим засобом для загоєння ран. Заготовляють лікарську сировину з моменту бутонізації.