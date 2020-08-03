Ніжна кабачкова ікра — однорідна, красивого помаранчевого кольору. Рецепт — з категорії «лінивих». Тут навіть не потрібно якось особливо нарізати овочі. Все трете на тертушці і тушкуєте разом на сковороді (візьміть широкий і глибокий посуд, щоб помістилося). Коли все буде готове, потрібно пробити блендером. В результаті у вас вийде густа кабачкова ікра, яка за смаком нагадує магазинну.

* 2–3 середні кабачки (800 г)

* велика цибулина

* 2 середні морквини

* 3–4 зубчики часнику

* 3 середні помідори

* колечко гострого перцю

* чайна ложка солі (або за смаком)

* 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю

* дрібка цукру

* олія

Розігріти олію у великій сковороді, покласти нарізані пластинками зубчики часнику і колечко перцю, прогріти, доки віддадуть аромат. Цибулю нарізати великими кубиками. Відправити в сковороду. Томити на слабкому вогні до прозорості. Далі додати крупно терту моркву. Смажити ще 5–7 хв., помішуючи. Кабачки теж натерти на крупній тертушці. Якщо вони молоді, то чистити не потрібно, подрібніть просто зі шкіркою. Якщо ж все-таки вона жорсткуватою, то зчистіть, щоб ікра вийшла ніжною. Додати помідори без шкірки (обдати окропом і почистити, натерши на тертушці м’якоть). Відразу посолити, поперчити, додати цукор. Тушкувати хвилин 15–20, до повної готовності кабачків. Зняти з вогню і остудити. Подрібнити блендером на пюре. Перевірити за смаком на сіль і перець.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.