Вчасно не забрав трудову книжку після звільнення. Зараз мені говорять, що її передано в архів підприємства, й відмовляють у видачі. Це правомірно?

Сергій Романович. Запорізька обл.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання та видачі трудових книжок покладається на керівника установи, організації. Трудові книжки та їх дублікати, які не було отримано працівниками при звільненні, зберігаються протягом 2 років у відділі кадрів установи, організації окремо від інших трудових книжок працівників, які перебувають на роботі.

Після цього строку незатребувані трудові книжки зберігаються в архіві установи, організації протягом 50 років, а після закінчення зазначеного терміну їх можна знищити.

Водночас при затримці видачі трудової книжки у працівника є право звернутись до суду. Тому для вирішення цього питання вам необхідно особисто або ж із письмовою заявою звернутись до керівника установи, з якої звільнилися, з проханням видачі трудової книжки, зданої до архіву установи. У разі відмови питання вирішується в судовому порядку.

Відповідала Яна РОМАСЕНКО, юрисконсульт.