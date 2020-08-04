За даними ВООЗ близько 4,5 мільярда людей на Землі заражені глистами. Це відбувається тому, що не дотримуються елементарних правил гігієни: прийшовши додому з вулиці, після туалету, контакту з вуличними тваринами і перед їжею не миють руки.

Причиною появи глистів часто стає звичка гризти нігті, смоктати пальці, тримати в роті різні предмети, наприклад, олівці. М’ясо й риба, не оброблені належним чином, також збільшують шанс заразитися глистами.

Це спосіб очищення організму від глистів, найпростіших, грибків за методом професора Олександра Огулова. На час лікування раджу утриматися від жирної та білкової їжі, цукру, цукерок, горілки, кави, продуктів бродіння (хліб, пиво, квас), маринадів, солінь, щоб не підживлювати організми, які виганяємо.

Починають лікування з прийому сушеного полину за умови відсутності алергії на нього. Полин вбиває всю гноєрідну і найпростішу інфекцію в організмі, нормалізує обмін речовин, у результаті чого нормалізується вага тіла пацієнта.

Заготовлений полин перетерти руками і просіяти. Приймати в сухому вигляді. Непросіяна трава придатна для приготування відварів для клізм, ванн, спринцювань тощо. Дітям можна рекомендувати цитварний полин (насіння). Воно не має гіркого присмаку, його додають у супи, каші, інші страви.

«Чому саме сухий полин?» – запитують мене нерідко. Тому що в такому вигляді він точно пройде всі ділянки шлунково-кишкового тракту. Відвари полину не доходять до кишечника, а всмоктуються раніше. Можна також зробити хлібні кульки, помістивши сухий полин всередину, і з’їсти їх із медом, запиваючи водою.

Для посилення ефекту використовують відвар або чай із додаванням солодки голої – чайна ложка на склянку окропу, тримати на водяній бані 20 хв. Процідити, випити порцію протягом дня невеликими ковтками.

Приймати сушений полин потрібно тричі на день за півгодини до їжі, запиваючи водою, протягом тижня.

1-й день – на кінчику ножа по 0,5 г;

2, 3, 4-й день – по 1 г;

5, 6, 7-й день – 1/3 чайної ложки тільки вранці натщесерце.

Після цього потрібно робити клізми з полином – столову ложку сировини залити 0,5 л гарячої води, настояти 30 хв. і процідити.

Якщо в пацієнта є грибкові захворювання, можна приймати ністатин по 1 таблетці (500 000 ОД) вранці та

ввечері, таблетку трихополу тричі на день (0,25–0,5 за станом). Якщо є лямблії, лікування проводять за такою схемою. Вранці випити склянку теплої жовчогінної мінеральної води без газу, на ділянку печінки покласти теплу грілку (через рушник). Лягти на лівий бік, через 30 хв. встати, зробити 5–6 присідань, прийняти по 1 таблетці но-шпи, аллохолу і трихополу (0,25–0,5 за станом). Після цього трихопол і аллохол приймають ще двічі протягом дня.

Протягом місяця приймати лаврову воду: 3–5 лаврових листочків залити склянкою окропу. Томити 10 хв., процідити, пити 1 раз на день.

Оскільки в процесі лікування відбувається викид значної кількості токсинів, бажано приймати сорбенти, наприклад, ентеросгель по 1 ст. ложці на 100 мл теплої води на ніч, не раніше, ніж через 2–3 год. після вечері.

Олена СВІТКО, лікар-натуропат.