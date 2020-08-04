Що робити, якщо шкіра не така ідеальна, як вам хотілося б, а волосся втратило об’єм і блиск? Звичайно, згадати про лікарську ромашку.

ЯК ЗАВАРЮВАТИ



3 столові ложки квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип’яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі, процідити, залишок віджати в проціджений відвар. Об’єм відвару довести кип’яченою водою до 200 мл.

ПОЗОЛОТІТЬ ВОЛОССЯ



Традиційно ромашкові відвари використовують як ополіскувач для світлого волосся після миття для надання блиску і легкої золотавості. Але добре обполіскувати і темне волосся, щоб оздоровити його і додати блиску.

Після регулярних обполіскувань ви помітите, що волосся стало не таким ламким, сильнішим і пишним. Ромашка дуже благотворно впливає на шкіру голови і її часто використовують в боротьбі з дрібними ранками, а також лупою.

КРАСУНЯ З ГОЛОВИ ДО П’ЯТ

Вмивайтеся щодня теплим ромашковим відваром або протирайте обличчя і шию кубиками льоду, і ви сповільните старіння шкіри, знімете подразнення. Усунути синці під очима і зняти набряклість вік допоможуть примочки. Для обличчя і шиї прекрасно підходять зволожуючі ромашкові маски. Ромашковий квіт, що залишився після приготування, розподіліть на марлечці, а потім покладіть її на обличчя і шию. Такі маски заспокоюють шкіру, повертаючи їй молодість і свіжість. Засоби, приготовані на основі відварів з ромашки, підходять для всіх типів шкіри.

Видалили небажані волоски з обличчя і тіла — промокніть подразнені місця відваром ромашки, щоб заспокоїти шкіру.

Не забудьте про втомлені ніжки! Тепла ванна з ромашковим кольором зніме втому, допоможе при тріщинах, якщо будете влаштовувати процедури регулярно.

МІЦНИЙ СОН — ЗАПОРУКА КРАСИ



Розведений водою відвар можна пити як чай — цей вітамінний напій буде підтримувати нашу красу зсередини. Він заспокоює нерви, допоможе заснути, впоратися з перевтомою. До чаю можна додати м’яту, мелісу, а також мед. Пам’ятаємо, що здоровий сон — одна з головних складових гарного зовнішнього вигляду.

Але не варто забувати про те, що у будь-якого, навіть самого чудодійного, засобу є протипоказання. У випадку з ромашкою їх не так багато, але перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем.

Діана ШЕПЕЛЬ.