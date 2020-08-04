Перш ніж чистити бачок унітазу зсередини, з нього потрібно спустити всю воду та перекрити її подачу. Щоб чистка була якіснішою, знімають поплавок та сифон і миють їх з порошком під краном.

У бачок наливають мильний розчин, а за годину очищують зсередини йоршиком чи щіткою. Залишки води спускають. Іноді цього буває достатньо. Можна почистити стінки содою. Її наносять на поверхню і залишають на 30 хв. А потім чистять і змивають холодною водою. Подібним чином діє й оцет. Також користуються засобами промислового виробництва: «Сіф», «Доместос», «Туалетне каченя», «Білизна», спеціальними таблетками.

Вапняний наліт може зняти лимонна кислота. У бачок із водою засипають 3–4 пакетики, мішають до розчинення і чекають 3–4 год. Якщо ж бажаного результату не досягнуто, необхідно вжити радикальніші заходи. Найбільш ефективною є соляна кислота, якою обробляють бачок зсередини. Не забувайте дотримуватись засобів безпеки, працюючи з кислотами та лугами, і використовувати засоби індивідуального захисту.

Після очищення стінок деталі бачка знову встановлюють на місце та закривають кришку. Не варто заливати в бачок окроп – може тріснути.