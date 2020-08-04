У цих бутербродах гармонійно поєднуються солодкуватий смак печеного перцю, солонуватий відтінок бринзи і пряні нотки зелені.

* 500 г червоного солодкого перцю

* 100 г бринзи

* 5–6 гілочок петрушки

* столова ложка олії

* великий зубчик часнику

* хліб

З даної кількості продуктів виходить приблизно 8 бутербродів. Солодкий перець покласти в форму для запікання або просто на деко. Поставити в розігріту до 220 градусів духовку. Готувати 40–50 хв. до помітних чорних підпалин на шкірці. Гарячий перець відразу ж перекласти в поліетиленовий пакет, щільно зав’язати. Залишити на 20–30 хв. (це потрібно для того, щоб легко знялася шкірочка). З охололого перцю зняти шкірочку, вичистити насіння і нарізати його не маленькі кубики. До перцю додати подрібнену петрушку і олію, перемішати. Бринзу нарізати маленькими кубиками (можна й розкришити). Хліб нарізати скибочками, підсушити на сковороді без олії. Натерти кожен шматочок хліба зубчиком часнику. Зверху викласти запечений перець, потім — сир.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.