У цих бутербродах гармонійно поєднуються солодкуватий смак печеного перцю, солонуватий відтінок бринзи і пряні нотки зелені.
* 500 г червоного солодкого перцю
* 100 г бринзи
* 5–6 гілочок петрушки
* столова ложка олії
* великий зубчик часнику
* хліб
З даної кількості продуктів виходить приблизно 8 бутербродів. Солодкий перець покласти в форму для запікання або просто на деко. Поставити в розігріту до 220 градусів духовку. Готувати 40–50 хв. до помітних чорних підпалин на шкірці. Гарячий перець відразу ж перекласти в поліетиленовий пакет, щільно зав’язати. Залишити на 20–30 хв. (це потрібно для того, щоб легко знялася шкірочка). З охололого перцю зняти шкірочку, вичистити насіння і нарізати його не маленькі кубики. До перцю додати подрібнену петрушку і олію, перемішати. Бринзу нарізати маленькими кубиками (можна й розкришити). Хліб нарізати скибочками, підсушити на сковороді без олії. Натерти кожен шматочок хліба зубчиком часнику. Зверху викласти запечений перець, потім — сир.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
Залишити відповідь