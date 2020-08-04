Народжений 31 липня 1914 р. улюбленець мільйонів глядачів, французький актор, а до того ще й режисер і сценарист, відзначений вищою державною нагородою своєї країни — орденом Почесного Легіону, Луї де Фюнес був щедро наділений почуттям гумору й водночас — важким характером.

Ця «гримуча суміш» робила його геть непередбачуваним. У дитинстві натхненно пародіював учителів, зриваючи уроки; ровесники качалися від реготу. Вже почавши заробляти собі на хліб, так само успішно знаходив нові пригоди на свою голову. І навіть надумавши одружитися, просто на власному весіллі почав недоречно гримасничати, розсердивши майбутню тещу з тестем.

Те, що витворяв, виглядало, як нескінченна вервичка епізодів із неймовірної кінокомедії, спостерігати які на екрані було б справді смішно. А ось у житті… Свого часу його вигнали з фотоательє після пожежі через кинуту в ящик столу… петарду, зі швейної майстерні — заскочивши за метанням шпильок у… канарку. Можна лише здогадуватися, чим допікав оточуючим, працюючи чистильником взуття, бухгалтером і молочарем, — в юності мав і такий досвід. Лягаючи спати, актор заводив… три будильники! А якось

почепив на двері своєї паризької оселі вивіску: «Продаю веселощі з 9 до 18 години». І що ви думаєте? Під ними… утворилася черга!

Та, можливо, Луї вже тоді уявляв усе, що з ним відбувається, на екрані, перевіряючи, як на те реагуватимуть потенційні глядачі? Чом би й ні, адже його батьки, які називали сина прізвиськом «Фюфю», також були відомими акторами. Принаймні він вивчав людські звички, перш ніж пародіювати їх. Любив мовчки гуляти, спостерігаючи за незнайомцями, занотовував до записника побачене, а потім використовував у нових ролях. Коли ж приходив день чергової прем’єри, потайки підходив до кінотеатрів, аби збагнути, чи є попит на квитки. І якщо публіка сміялася під час перегляду, вважав це своєю професійною заслугою.

Коли Луї серйозно захворів, то розмірковував, як би зробити, аби люди повеселилися на його… похоронах.

Здавалося, комічні пригоди були життєвим амплуа Луї де Фюнеса. Та насправді у свій вільний час актор прагнув відпочинку від… веселощів. А значну частину заробітків витрачав на благодійність, зокрема купуючи іграшки для сиріт із дитбудинку до кожного Різдва.

Підготувала Ольга ГОЙДЕНКО.