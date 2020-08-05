Уряд прийняв рішення фінансово підтримати підприємства, що оголосили простій виробництва, а також роботодавців, які вимушено відправили працівників у відпустки без збереження зарплати через скорочення обсягів виробництва, робіт, послуг (постанова КМУ від 15.07.2020 р. №600). Допомогу по частковому безробіттю на період карантину також надаватимуть працівникам, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини, в тому числі тим, котрі в період карантину, а також протягом 30 календарних днів після його завершення:

— отримують оплату часу простою відповідно до ст.113 КЗпП (крім періоду освоєння нового виробництва (продукції);

— перебувають у відпустці без збереження зарплати відповідно до п.31 ч.1 ст.25 та ст.26 Закону України «Про відпустки» (крім осіб, які отримують пенсію).

Допомогу надають у разі втрати ними частини зарплати або доходу внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності за зверненням роботодавця або ФОП, який є застрахованою особою, для її виплати працівникам, з якими не припинено трудові відносини, або ФОП, який є застрахованою особою (крім осіб, які отримують пенсію) та не отримує допомогу по частковому безробіттю на період карантину як працівник.