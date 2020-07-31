У м’яті нас приваблює її сильний, доволі приємний і характерний аромат. Він обумовлений високим вмістом ефірної олії, головною складовою якої є речовина ментол.

Цей запах – імунітет рослини, він відлякує її шкідників. Цією властивістю м’яти користуємося і ми.

М’ята має сильну бактерицидну дію, тобто вбиває мікроби, коли ми її вживаємо, в роті, горлі, черевній порожнині. При застуді добре заварювати чай або робити інгаляції з нею.

Ментол впливає на розслаблення гладкої мускулатури кишечника, може знімати його спазми, наприклад, при метеоризмі, синдромі подразненого кишечника. Але м’ята провокує печію. Тому людям, у яких є така проблема, вона протипоказана.

Терпени, які входять до складу ефірної олії, мають антиканцерогенну дію, тобто протиракову. Тому м’ята допомагає боротися з раком.

Ефірна олія м’яти чудово полегшує головний біль. 3 ст.л. свіжої м’яти залийте 2 склянками окропу, дайте настоятися і процідіть. Змочіть у теплому настої рушник і прикладіть його на лоб або задню частину шиї.

Допомагає м’ята і при сонячному опіку, бо має знеболюючу дію з охолоджуючим ефектом. Можна прийняти ванну з м’ятним настоєм або прикладати на 5–7 хв. до обгорілих ділянок шкіри бавовняну тканину, змочену в м’ятному настої.

М’ята (Mentha) – багаторічна трава сімейства ясноткових. Існує багато видів цієї рослини. Але м’ята перцева й англійська благородна чайна мають найяскравіший запах і найбільший вміст ментолу.

М’ята легко приживається на присадибній ділянці і швидко розмножується корінням. Зараз саме час засушити її в тіні на протязі. Але піддавати температурній обробці не варто. У сушеній м’яті міститься менша кількість ефірної олії. Зберігати свіжу м’яту можна, як квіти, в склянці з водою і в холодильнику. А потім додавати в чай, охолоджувальні напої, салати разом із лимоном, у м’ясні страви.

Підготувала Валентина ГАРКАВА.