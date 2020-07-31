НА ЗАПИТАННЯ ЧИТАЧІВ ВІДПОВІДАЄ ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОЛЕНА ЮРІЇВНА ЗОРКА.

— Доброго дня! Маю два запитання: як із 1 липня буде перераховано пенсію у зв’язку зі зміною мінімальної та чи отримають доплату до пенсії особи, старші 75 років?

Людмила Миколаївна. Житомирська обл.

— У липні поточного року відбувся перерахунок пенсій у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (він був збільшений із 1638 до 1712 грн.). Перерахунку підлягали ті виплати, які залежать від прожиткового мінімуму.

Для непрацюючих пенсіонерів зріс розмір мінімальної пенсії за віком або доплати за понаднормовий стаж.

Незалежно від того, працює особа чи ні, збільшилися розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, що базуються на величині прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати, що обчислюється від прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність.

Щодо встановлення доплат до пенсій особам, які досягли віку 75 років і більше, слушно зауважити, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 №251 з 1 квітня 2020 року особам, які отримують пенсію і яким виповнилося 80 років і більше, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням інших встановлених доплат до пенсій, визначених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати в України, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2019 рік (9205,19 грн), встановлюється щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 500 грн в межах зазначеного розміру.

У разі прийнятті Урядом певного законодавчого акту, зокрема щодо встановлення щомісячної компенсаційної виплати особам, які досягли віку 75 років і більше, органами Пенсійного фонду України будуть проведені відповідні перерахунки.

— Маю 33 роки стажу, з 2001 року на пенсії, розмір якої 2160 грн. І немає мені ніяких доплат чи перерахунків, працювала в 4 зоні ЧАЕС. І ще запитання: чи мали право припинити «чорнобильську доплату», якщо я переїхала з попереднього місця проживання у «чисту зону»?

Олена Костянтинівна. Житомирська обл.

— Відповідно до ст.14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі — Закон) до 4 категорії віднесено осіб, які постійно проживають або постійно працюють чи навчаються на території посиленого радіологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років. Тому пільги, передбачені цим Законом, у разі виїзду чи залишення роботи або навчання на території зони посиленого радіологічного контролю, за цими особами не зберігаються (крім права на призначення пенсії).

Статтею 55 Закону передбачено, що призначення та виплата пенсій особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, проводиться відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Формула, за якою визначається розмір пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», наведена у ст.27. Згідно з вказаною формулою два чинники впливають на розмір пенсії: заробітна плата (дохід) застрахованої особи (яка визначається відповідно до ст.40 цього Закону) та коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи (який визначається відповідно до ст.25 цього Закону).

Навіть за умови наявності великої тривалості страхового стажу, однак низької заробітної плати, отримуваної в період роботи, сподіватися на високій розмір пенсійної виплати не варто.

— У мене 33 роки стажу. З 1 липня нічого не додали і пенсія залишилася у розмірі 2100 грн. Чому?

Ольга Іванівна. Миколаївська обл.

— Постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 №251 установлено, що з 1 травня 2020 р. в разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), в осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з урахуванням страхового стажу, передбаченого абз.1 ч.1 ст.28 зазначеного Закону (30 років для жінок та 35 для чоловіків) не досягає 2100 грн, таким особам надається доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсій.

З 1 липня поточного року був проведений перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Були переглянуті ті складові пенсійної виплати, які залежать від зазначеної величини. Одночасно на суму підвищення був переглянутий розмір доплати до пенсії, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 №251. Зазначене і пояснює незмінний розмір пенсійної виплати з 01.07.2020.

— Мені 57 років, 39 років стажу. Пенсія 2600 грн. Хочу дізнатись, чи маю право перейти на пенсію по втраті годувальника? Мій чоловік помер 7 років тому?

Віра Петрівна. Вінницька обл.

— Статтею 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) передбачено, що особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, з інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії на її вибір.

Відповідно до ст.36 Закону пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера — незалежно від тривалості страхового стажу.

У разі дотримання зазначених умов матимете право на перехід на пенсію, якщо втратите годувальника.

— Коли було прийнято закон про те, що чоловікам потрібно 35 років стажу для виходу на пенсію?

Лариса. Черкаська обл.

— Відповідно до ст.28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (в редакції, чинній до 01.10.2011) мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок — 20 років страхового стажу встановлювався в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом. За кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія за віком збільшувалася на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст.27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії.

З 01.10.2011 (Законом України від 08.07.2011 №3668-VI) до ст.28 Закону були внесені зміни, якими визначено, що мінімальний розмір пенсії за віком, а також доплата за понаднормовий стаж встановлюються за умови наявності у чоловіків 35, а у жінок — 30 років страхового стажу.

— Оформив пенсію за Списком №2. Працював газозварювальником. При зверненні мені не сказали написати заяву про призначення пенсії. І тому виплата відбулась пізніше, не з дня подачі документів. Чи правильно це? І ще питання: чи буде мені з 1 липня перераховано пенсію?

Сергій Максимович. Вінницька обл.

— Відповідно до ст.45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія призначається з дня звернення за нею. Однак, у тих випадках коли звернення за пенсією відбулося не пізніше 3 місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, пенсія призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за №1566/11846, передбачено, що днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, відповідної заяви.

Тобто якщо заяву на призначення пенсії ви надали пізніше 3 місяців із дня досягнення пенсійного віку, підстав для її призначення з більш раннього періоду немає.

У липні поточного року проведений перерахунок пенсій у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для непрацюючих пенсіонерів був переглянутий мінімальний розмір пенсії за віком чи доплата за понаднормовий стаж. Крім того, збільшенню підлягали інші виплати, обчислення яких базується на величині прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Для з’ясування питання, які саме складові пенсійної виплати були перераховані у вашому випадку, необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.

— Отримую пенсію в розмірі 2160 грн. Маю 33 роки стажу. Вийшла на пенсію по Списку №2. Перерахунок не проводять. Чому?

Ольга Миколаївна. Київська обл.

— Як я вже зазначала, формула, за якою визначається розмір пенсії за віком, наведена у ст.27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Згідно з вказаною формулою два чинники впливають на розмір пенсії: заробітна плата (дохід) застрахованої особи (яка визначається відповідно до ст.40 цього Закону) та коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи (який визначається відповідно до ст.25 цього Закону).

Одночасно ст.28 Закону (в редакції, чинній до 01.10.2011) передбачено встановлення доплати за понаднормовий стаж жінкам, що мають страховий стаж понад 20 років. Розмір цієї доплати становить 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст.27 Закону, але не більш як на 1 відсоток від мінімального розміру пенсії за віком, який відповідає прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищується розмір пенсії, обчислений згідно зі ст.28 цього Закону, крім пенсіонерів, які працюють (ст.42 Закону).

З 1 липня цього року ваша пенсія була перерахована у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (ця величина збільшена з 1638 до 1712 грн). Внаслідок проведення такого перерахунку розмір пенсії підвищився на 9,62 грн. Підстав для встановлення пенсії в іншому розмірі немає.

Невисокий розмір пенсії пояснюється невеликим розміром заробітної плати, отримуваної під час роботи.

Для вирішення питання можливості збільшення розміру пенсії шляхом проведення його перерахунку можете надати довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

— Вийшла на пенсію у 2004 р. Маю 37 років стажу. При призначенні пенсії мені сказали, що є обмеження по виплаті й недоплачували. Призначили 284,69 грн, однак до виплати сума була значно менша.

Ольга Семенівна. Вінницька обл.

— З 01.01.2004 набув чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким визначено умови набуття права та порядок визначення розмірів пенсійних виплат.

Постановою Кабміну від 18 вересня 2004 р. №1215 було встановлено, що в разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого на 2004 рік для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного прожиткового мінімуму.

Законом України «Про затвердження прожиткового мінімуму на 2004 рік» визначено величину прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у розмірі 284,69 грн.

Отже, за наявності у жінок не менше 20 років страхового стажу з 01.09.2004 мінімальна пенсійна виплата становила 284,69 грн.

Для вирішення питання виникнення розбіжностей між призначеним розміром пенсії та фактично одержаним вам необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.

— Доброго дня! Маю 47 років страхового стажу. Ще працюю. Чи буде мені донараховано з 1 липня по 1 відсотку за кожен понаднормовий рік, тобто за 17 років?

Валентина Іванівна. Київська обл

— Відповідно до ст.28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (в редакції, чинній з 01.10.2011) мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшувалася на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст.27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії.

Статтею 42 Закону передбачено, що у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до ст.28 цього Закону (крім пенсіонерів, які працюють). Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму. Пенсіонерам, які працюють, після звільнення з роботи пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом на дату звільнення з роботи.

Оскільки ви працюєте, підстав для проведення перерахунку пенсії з 01.07.2020 у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, немає.

На прямій телефонній лінії чергувала Яна РОМАСЕНКО, юрисконсульт газети “Порадниця”.