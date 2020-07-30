Дрібна мойва, приготовлена в клярі, може бути чудовою закускою, особливо до пива. Хоча для цього рецепту можна брати будь-яку дрібну рибку, наприклад, салаку, корюшку або бички. Вона виходить настільки смачною, що моментально зникає з тарілки, тому краще відразу насмажити її побільше. Кляр за цим рецептом виходить не хрустким, а м’яким, немов тісто. Він підходить також для биточків або овочів, наприклад, кабачків або баклажанів.

* 700 г мойви (вже очищеної)

* 0,5 чайної ложки солі

* олія для смаження

Кляр:

* 100 мл теплої води

* 100 г борошна

* 2 яйця

* 0,5 чайної ложки солі

* 3 столові ложки олії

У риби відрізати голови і хвости, вичистити нутрощі. Вимити й обсушити, щоб кляр добре чіплявся. Посолити, за бажанням можна додати спеції, добре перемішати. Для кляру вбити в миску яйця, посолити, влити воду. Злегка збити виделкою. Всипати просіяне борошно, перемішати, щоб не було грудочок. Влити олію — саме завдяки їй кляр в готовому вигляді виходить м’яким. Якщо вийшло дуже рідко, можна підсипати ще трохи борошна. Опустити кожну рибу в кляр, щоб вона була повністю їм покрита. Викласти на сковорідку з розігрітою олією. Смажити до золотистого кольору з двох боків на середньому вогні. Викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.

Діана ШЕПЕЛЬ.