Кекс із насиченим лимонним смаком і ніжним м’якушем. Смак можна урізноманітнити, додаючи родзинки, цукати, ягоди чи фрукти.

На форму 23х11 см:

150 г вершкового масла

3 середні яйця

180 г цукру

дрібка солі

30 г лимонного соку

цедра 1 лимона

дрібка ваніліну

160 г борошна

1 чайна ложка розпушувача

100 г ягід (родзинок тощо)

цукрова пудра

Усі продукти мають бути кімнатної температури. У мисці з’єднати розм’якшене масло, сіль, ваніль, цукор. Туди ж натерти цедру, влити сік лимона. Збити масляну масу міксером кілька хвилин до побіління та пишності. Ввести яйця, збити кілька хвилин. Окремо змішати борошно та розпушувач. У кілька прийомів всипати борошно, збити на невисокій швидкості міксера до однорідності. Довго збивати не потрібно. Додати до тіста ягоди (родзинки, цукати). Форму застелити пергаментом. Розподілити тісто.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 50–60 хв. Дістати з духовки, дати охолонути у формі. Вийняти з форми, притрусити цукровою пудрою.