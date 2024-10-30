Кекс із насиченим лимонним смаком і ніжним м’якушем. Смак можна урізноманітнити, додаючи родзинки, цукати, ягоди чи фрукти.
На форму 23х11 см:
- 150 г вершкового масла
- 3 середні яйця
- 180 г цукру
- дрібка солі
- 30 г лимонного соку
- цедра 1 лимона
- дрібка ваніліну
- 160 г борошна
- 1 чайна ложка розпушувача
- 100 г ягід (родзинок тощо)
- цукрова пудра
Усі продукти мають бути кімнатної температури. У мисці з’єднати розм’якшене масло, сіль, ваніль, цукор. Туди ж натерти цедру, влити сік лимона. Збити масляну масу міксером кілька хвилин до побіління та пишності. Ввести яйця, збити кілька хвилин. Окремо змішати борошно та розпушувач. У кілька прийомів всипати борошно, збити на невисокій швидкості міксера до однорідності. Довго збивати не потрібно. Додати до тіста ягоди (родзинки, цукати). Форму застелити пергаментом. Розподілити тісто.
Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 50–60 хв. Дістати з духовки, дати охолонути у формі. Вийняти з форми, притрусити цукровою пудрою.
Залишити відповідь