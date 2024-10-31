Минулого року для родин, які обігрівають своє житло дровами чи вугіллям, було забезпечено додаткову грошову підтримку завдяки спільному проєкту Уряду України та міжнародних партнерів. Цьогоріч за підтримки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у Мінсоцполітики ініціювали продовження надання додаткової підтримки населенню, інформує Урядовий портал. Адже така допомога дозволяє покрити більшу частину видатків домогосподарств на придбання твердого палива.

Реалізація ухваленої Урядом відповідної постанови дасть можливість близько 500 тис. домогосподарств із числа отримувачів пільг і житлових субсидій одержати виплату в збільшеному у кілька разів розмірі. Розраховується він індивідуально, залежно від рівня доходів домогосподарства, і максимально може сягнути до 21 тис. грн.

Чим менші доходи родини, тим більшу частину витрат на паливо, в межах нормативу, оплатить держава та міжнародні партнери.

Хто саме отримає допомогу

Виплата спрямована на те, щоб підтримати українців із вразливих категорій, які найбільше потребують такої підтримки. Тому додаткову виплату надаватимуть громадянам, котрі отримують житлові субсидії та пільги на придбання твердого палива в зимовий період.

Проєкт діятиме протягом кількох місяців.

Орієнтовно українці зможуть отримати виплати до кінця грудня цього року.

Куди звертатися

Якщо ви вже отримуєте субсидію або пільгу на придбання твердого пічного палива, то спеціально звертатися нікуди НЕ потрібно. Усю необхідну інформацію для зарахування коштів на картковий рахунок отримувача Пенсійний фонд уже має.

Якщо пільга або субсидія ще не призначена, але ви потребуєте підтримки держави — необхідно звернутися за нею до ПФУ в загальноприйнятому порядку (онлайн чи офлайн) і подати відповідну заяву.

Зробити це можна кількома способами: