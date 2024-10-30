Через цьогорічну спеку «дісталось» багатьом квітковим рослинам. Серед них і такі, здавалося б, витривалі, як хризантеми. Кущики буквально всихали, тож доводилось їх регулярно поливати. Початок осені теж не побалував опадами, хіба дещо випало вже в перші дні жовтня. А оскільки активне цвітіння хризантем припадає на жовтень, то поливи слід продовжувати, доки цвістимуть. Підживлюють їх востаннє в період бутонізації. Якщо квіти вже розпустились, підживлення не потрібне.

Важливо! Чимало видів і сортів хризантем потребують викопування на зиму. Про це краще відразу дізнаватись у продавців при купівлі. Зокрема, добре переносять зими корейські дрібноквіткові хризантеми. А от великоквіткові, які ще називають японськими або китайськими, обов’язково викопують. Роблять це зазвичай наприкінці жовтня — початку листопада. Стебла перед тим обрізують, залишаючи 10–15 см. Зберігають у горщиках із землею в будь-якому приміщенні з температурою близько 5 градусів. Поливають раз на місяць.

Ті кущі, що зимуватимуть у квітнику, перед настанням морозів також обрізують і високо підгортають землею, компостом або торфом. Важливо, щоб довкола куща не було місць, де може застоюватись вода.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнерка.