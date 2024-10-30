ТРАДИЦІЙНИЙ НАПІЙ З ІМБИРУ

Корінь імбиру корисний при болі в горлі, застуді, запаленні слизової оболонки ротової порожнини. Імбирний чай готують із розрахунку ч.л. подрібненої сировини на 200 мл окропу. Варять на малому вогні 3–4 хв. Настоюють 20 хв. під кришкою. Проціджують. Можна додати меду чи цукру. Денну норму вживання встановлюють індивідуально.

КОМУ ЩО…

При серцевих недугах, перенесеному інфаркті міокарда корисніше їсти ягоди винограду зелених (світлих) сортів. Але будь-який виноград протипоказаний хворим на цукровий діабет.

СІМ РАЗІВ НА ДЕНЬ

Мед лікує. Однак цим солодким продуктом не варто зловживати. Ще в давнину досвідчені народні цілителі радили: хворим на печінку доцільно 7 разів на день споживати по половині чайної ложки меду, запиваючи 3–4 ковтками теплої води.

СТИМУЛЮЄ РОБОТУ ПЕЧІНКИ ТА СТРАВОХОДУ

Уранці натщесерце (за 20 хв. до сніданку) випити 200 мл гарячої сироватки з ч.л. меду.

КОЛИ СОДА І СІЛЬ ЗАШКОДЯТЬ

Почервоніле горло (симптоми запалення) не слід полоскати розчином соди, що інколи роблять. Навпаки, вона спричинить подразнення. Також не використовуйте соляний розчин; уникайте споживання надмірно солоних страв. Доцільніше полоскати горло теплим настоєм ромашки — ч.л. сушених подрібнених квіток на 200 мл окропу. Настоювати під кришкою.

СМАЧНИЙ І КОРИСНИЙ СНІДАНОК

І дорослим, і дітям: до запарених окропом вівсяних пластівців замість цукру чи меду додайте дрібно нарізану солодку грушу.

У ПОВСЯКДЕННОМУ РАЦІОНІ

Гіпертонікам, а надто якщо погіршується зір унаслідок цієї хвороби, потрібно щодня споживати 100–150 г пісної гречаної каші.

ЯКЩО АВІТАМІНОЗ

Їжте у перервах між вживанням їжі 8–10 ягід глоду на день. Не більше! Курс лікування — 14–16 днів. Повторити, за необхідності, через 10–12 днів.

РОЗРІДЖУЄ КРОВ

Столову ложку сушених подрібнених шишок хмелю залити 200 мл окропу. Нагрівати на водяній бані 15 хв. Настоювати під кришкою 20 хв. Процідити. Пити по 50 мл 4 рази на день за 15–20 хв. до їди.

Якщо є варикозне розширення вен, тоді прикладайте до вразливих місць змочену в такому настої марлю. Процедуру приймати 4–5 разів на день по 30 хв.

ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ

Жовту глину розмочити в гарячій воді. Коли трохи охолоне, зліпити паляниці та прикладати до грудей на 25–30 хв. Процедуру приймати 2–3 рази на день. На ніч перед сном — неодмінно!

Тарас ЛЕХМАН.

м. Червоноград Львівської обл.