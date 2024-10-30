Відтепер українці, котрі втратили своє житло через війну, можуть подати заяву на компенсацію за знищене майно через портал «Дія», повідомляє Мінцифри. Раніше така можливість була доступна лише через мобільний застосунок «Дія».

Заяву необхідно подати, щоб отримати житловий сертифікат на купівлю нової домівки або ж кошти на відбудову на власній земельній ділянці, якщо було знищено приватний будинок.

Для подання заяви необхідно

Авторизуватися на порталі «Дія». Увійти в «Каталог послуг», розділ «Громадянам», вибрати «Земля, будівництво, нерухомість». Вибрати послугу «Компенсація за пошкоджене або знищене майно». Вибрати об’єкт і тип компенсації (житловий сертифікат або грошова виплата) та заповнити анкету. Перевірити дані й підписати заяву за допомогою електронного підпису.

Крім того, заяву можна подати в будь-якому Центрі надання адміністративних послуг. Тобто не лише у громаді, де розташоване знищене майно, а й по всій Україні.

Більше деталей про «єВідновлення» за посиланням: https://erecovery.diia.gov.ua/