Що додати в пасеровку (ту саму засмажку) для супу, аби була яскравою, надавала страві особливого аромату, густоти та смаку?

Вершкове масло

Щоб морква поділилася своїм сонячним кольором, а суп став бурштиновим — додайте шматочок вершкового масла. Обсмажте в олії цибулю, додайте моркву та інші коренеплоди — селеру, корінь петрушки тощо. Коли морква стане м’якою, покладіть у сковорідку шматочок вершкового масла й трохи потримайте на вогні засмажку.

Борошно

Навіщо потрібне борошно? Щоб засмажка надала легкої густоти супу (залежить від кількості), особливого аромату, а заразом і гарного золотавого кольору.

Коли засмажка підрум’янилася, додайте борошно та вершкове масло, пасеруйте до готовності. Буквально по чайній ложці масла та борошна, якщо потрібно загустити суп (для великої сковорідки), якщо для кольору й зовсім легкої густоти — ложку масла та дві дрібки борошна.

Цукор — не для солодкості

Цукор карамелізується при обсмажуванні, дає красивий колір. За смаком присипте цибулю цукром, коли вже стала прозорою.

Томатна паста

Якщо варите непрозорий суп і хочете надати йому яскравішого кольору — допоможе ложка томатної пасти. Її варто додати в засмажку, щоб овочі протомилися в ній, трохи просмажилися — смак томату розкриється краще.

Прянощі

Каррі, куркума, паприка зроблять суп золотистим, запашним. Коли цибуля та морква вже стали м’якими, всипте прянощі, часто помішуючи, прогрійте хвилину.