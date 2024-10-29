Нинішній врожай картоплі в більшості регіонів України хорошим назвати складно. Ціна на неї у вересні в столиці доходила до 40 грн за кілограм, зараз трохи впала, та все одно позицій не здає. Тож якщо вирощуєте власну картоплю, дуже важливо зберегти врожай якомога довше. Окрім хвороб, суттєво знижує якість урожаю проростання бульб. Однак цього явища легко уникнути, якщо дотримуватись певних правил.

Оптимальні умови для зберігання картоплі — темне місце, температура плюс 2–3 градуси, відносна вологість повітря 80 відсотків і хороша вентиляція.

Є позитивні відгуки, що проростання картоплі стримують лимони, причому одного цитрусового буде досить, щоб захистити кількадесят кілограмів бульб. Перед тим лимон у кількох місцях глибоко проколюють дерев’яною шпажкою та кладуть серед картоплі. Подібний вплив чинять і кислі яблука (якщо взяти солодкі, ефект буде зворотний). Також ми вже розповідали, що картоплю корисно перешаровувати сухою м’ятою, листям горобини, лавандою, розмарином, лушпинням цибулі, сосновими та ялиновими гілочками. Поганими сусідами для картоплі будуть часник і цибуля. А все тому, що виділяють етилен — газ, який сприяє її проростанню, а окрім того, ще й поділяться своїм запахом.

Якщо на картоплі з’являються паростки, весь урожай слід ретельно перебрати та обламати їх, бо вони виснажують бульби.

Тарас КОВІНЬКА.