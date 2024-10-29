Інсульт — це гострий невідкладний стан, коли порушується кровопостачання головного мозку. При цьому людина потребує негайної госпіталізації. За даними Всесвітньої організації інсульту кожна четверта людина віком від 25 років протягом життя захворіє на інсульт. До того ж ця хвороба «молодшає». З хорошого: 90 відсотків інсультів виникають внаслідок 10 основних факторів ризику, розвиток яких можна попередити, наголошують у команді платформи доказової інформації про здоров’я «Бережи себе» та розповідають, зокрема, як розпізнати хворобу і вберегтися від неї.

ПРИЧИНИ

Серед найбільш поширених причин ішемічного інсульту — захворювання судин (атеросклероз) і серця (фібриляція передсердь).

Рідше спостерігається вплив таких факторів:

онкологічні захворювання;

порушення згортання крові;

інфекційні процеси (наприклад, COVID-19);

генетичні хвороби та інші.

При геморагічному інсульті виділяють основні ризики:

артеріальна гіпертензія — підвищений кров’яний тиск;

приймання ліків, що розріджують кров (антикоагулянти);

порушення згортання крові (коагулопатія);

патологічні розширення судин (аневризми);

травми судинної стінки та інші.

ФАКТОРИ РИЗИКУ

На ризики інсульту може впливати багато факторів. Їх розрізняють на немодифіковані, тобто такі, на які вплинути немає можливості, та модифіковані. Останні можна і потрібно контролювати, щоб своєчасно помітити загрозливі симптоми й коригувати їх.

Немодифіковані

Вік. Після 55 років шанси мати інсульт подвоюються з кожним десятиліттям. Водночас 1 з 7 інсультів стається в молодих дорослих людей віком від 15 до 49 років.

Стать. За статистикою, в жінок інсульти стаються частіше. При цьому жінки частіше помирають від інсульту.

Спадковість. Людина має вищі ризики інсульту, якщо така хвороба вже була в сім’ї та/або людина вже мала раніше інсульт (чи мікроінсульт).

На які можна вплинути:

високий кров’яний тиск (>140/90 мм.рт.ст.);

низька фізична активність (менше 150 хв. аеробних вправ на тиждень, відповідно до рекомендацій ВООЗ);

надмірна маса тіла (нормальною вважають вагу в межах індексу маси тіла 18,5–24,9 кг/м2);

куріння;

хвороби серця;

цукровий діабет;

нездорове харчування;

надмірне споживання алкоголю;

психологічні тригери (стрес, депресія та інші);

порушення ліпідного обміну.

ПРОФІЛАКТИКА

У 90 відсотках випадків інсультам потенційно можна запобігти, якщо скоригувати деякі фактори ризику.

Серед базових рекомендацій:

регулярно вимірювати артеріальний тиск (це дасть змогу вчасно помітити загрозливі зміни);

своєчасно та відповідно до призначень лікаря лікувати гіпертензію, діабет, хвороби серця;

перевіряти рівень ліпідів у сімейного лікаря — здати ліпідограму (періодичність визначають індивідуально, залежно від факторів ризику);

дотримуватися збалансованого харчування (наприклад, середземноморської дієти);

бути фізично активними;

відмовитися від куріння та споживання алкоголю;

працювати зі стресом, депресією (зокрема, спільно з психологом).

ЯК РОЗПІЗНАТИ

Існує спеціальна шкала F.A.S.T, яку досить легко запам’ятати. Нею можна користуватися, щоб вчасно ідентифікувати інсульт.

F (face) — асиметрія обличчя (попросіть людину усміхнутись — за наявності асиметрії, ви це відразу помітите).

A (arm) — слабкість руки (попросіть людину підняти обидві руки).

S (speech) — порушення мови (попросіть повторити просте речення).

T (time) — за наявності однієї з цих ознак — час негайно телефонувати 103!

Український аналог такої шкали — МОЗОК:

М (мова) — мова людини сплутана, незрозуміла або відсутня взагалі.

О (очі) — людина втрачає чіткість зору або взагалі зір на одне чи обидва ока.

З (запаморочення) — втрата рівноваги, нудота, блювання.

О (обличчя) — поява раптової асиметрії (при усмішці, розмові тощо).

К (кінцівки) — людина відчуває слабкість у руці чи нозі, хода утруднена, кінцівки німіють та/або людина відчуває, як «бігають мурашки».

Якщо спостерігаєте в людини принаймні одну з цих ознак, негайно телефонуйте за номером 103.

ЩО РОБИТИ

Негайно викличте швидку допомогу.

Спробуйте заспокоїтись.

Зафіксуйте час початку симптомів. У цьому випадку час врятує життя, бо тільки в перші 4,5 години існує можливість виконати пацієнту тромболізис, тобто розчинити тромб.

Переконайтеся в безпечності зони навколо — відсутні гострі предмети, об’єкти, що рухаються чи можуть завдати шкоди людині.

Людині з підозрою на інсульт не можна нічого давати через рот. Порушення ковтання, пиття води, вживання їжі чи приймання таблеток через рот може призвести до загрозливого ускладнення — аспіраційної пневмонії.

Покладіть людину на бік. Можна використати одяг чи подушку під голову таким чином, щоб уникнути аспірації (потрапляння сторонніх речовин у дихальні шляхи), якщо людина блюватиме.

Поки їде «швидка», можна:

виміряти артеріальний тиск потерпілого;

записати назви ліків, які приймав пацієнт;

зателефонувати близьким пацієнта або сімейному лікарю для збору сімейного анамнезу.

Якщо людина втратила свідомість, у неї відсутні ознаки серцебиття та дихання, і ви вмієте надавати серцево-легеневу реанімацію — розпочинайте до приїзду «швидкої».