Із 10 червня 2021 року в Україні офіційно діють електронні трудові книжки — цифрові аналоги паперових, нагадують у Пенсійному фонді України. Електронна трудова книжка удосконалила облік трудової діяльності українців, зменшила паперовий документообіг і пов’язані з цим ризики втрати чи пошкодження документів, а також надала можливість звірити свій стаж, зокрема набутий до 1 січня 2004 року.
Дані з електронної трудової книжки можна використати для підтвердження досвіду роботи під час працевлаштування. Для цього в онлайн-режимі потрібно сформувати витяг з електронної трудової, скориставшись вебпорталом електронних послуг ПФУ.
Алгоритм дій:
- Увійдіть на вебпортал ПФУ — https://portal.pfu.gov.ua
- Авторизуйтеся зручним для себе способом — за допомогою КЕП або банківської картки ID.GOV.UA.
- Оберіть у розділі «Комунікації з ПФУ» пункт «Запит на отримання електронних документів».
- Оберіть необхідний тип звернення з переліку — «Витяг з ЕТК».
- Поля запиту заповнюються автоматично. У разі відсутності зазначте номер телефону та обов’язково заповніть клітинку біля пункту «Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних» і натисніть «Відправити до ПФУ».
Після відправки запиту натисніть «Ок».
- Документ формується декілька хвилин. Перевірити результат опрацювання запиту можна в розділі «Мої звернення». Натисніть на піктограму стрілочки вниз, щоб розгорнути вкладку.
- У розгорнутому полі завантажте файл документа у форматі pdf.
- Відкрийте файл і ознайомтеся з даними витягу з вашої електронної трудової книжки.
Цікаво! Усі сформовані в системі діяльності ПФУ довідки зберігаються та є доступними в мобільному застосунку «Пенсійний фонд України».
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