Із 10 червня 2021 року в Україні офіційно діють електронні трудові книжки — цифрові аналоги паперових, нагадують у Пенсійному фонді України. Електронна трудова книжка удосконалила облік трудової діяльності українців, зменшила паперовий документообіг і пов’язані з цим ризики втрати чи пошкодження документів, а також надала можливість звірити свій стаж, зокрема набутий до 1 січня 2004 року.

Дані з електронної трудової книжки можна використати для підтвердження досвіду роботи під час працевлаштування. Для цього в онлайн-режимі потрібно сформувати витяг з електронної трудової, скориставшись вебпорталом електронних послуг ПФУ.

Алгоритм дій:

Увійдіть на вебпортал ПФУ — https://portal.pfu.gov.ua Авторизуйтеся зручним для себе способом — за допомогою КЕП або банківської картки ID.GOV.UA. Оберіть у розділі «Комунікації з ПФУ» пункт «Запит на отримання електронних документів». Оберіть необхідний тип звернення з переліку — «Витяг з ЕТК». Поля запиту заповнюються автоматично. У разі відсутності зазначте номер телефону та обов’язково заповніть клітинку біля пункту «Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних» і натисніть «Відправити до ПФУ».

Після відправки запиту натисніть «Ок».

Документ формується декілька хвилин. Перевірити результат опрацювання запиту можна в розділі «Мої звернення». Натисніть на піктограму стрілочки вниз, щоб розгорнути вкладку. У розгорнутому полі завантажте файл документа у форматі pdf. Відкрийте файл і ознайомтеся з даними витягу з вашої електронної трудової книжки.

Цікаво! Усі сформовані в системі діяльності ПФУ довідки зберігаються та є доступними в мобільному застосунку «Пенсійний фонд України».