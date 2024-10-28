За цим рецептом курячі биточки завжди виходять соковитими. А все завдяки правильному маринаду!
- 2 середні курячі філе
- 2 столові ложки сметани з верхом
- 2 яйця
- 4 зубчики часнику
- чорний мелений перець
- 0,5 чайної ложки солі
- дрібка куркуми
- панірувальні сухарі
- олія
М’ясо нарізати порційними шматочками, трохи відбити. У миску викласти сметану, вичавити часник, всипати сіль, чорний мелений перець, розтерти. Викласти відбивні в маринад, змащуючи, щоб кожен шматочок був у сметані. Залишити промаринуватися на 1 год.
Яйця збити з куркумою (для красивого кольору), підсолити. Занурювати биточки у яйця, а потім щедро обкачувати в сухарях. Смажити в олії до золотавої скоринки по 4 хв. з обох боків.
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