За цим рецептом курячі биточки завжди виходять соковитими. А все завдяки правильному маринаду!

2 середні курячі філе

2 столові ложки сметани з верхом

2 яйця

4 зубчики часнику

чорний мелений перець

0,5 чайної ложки солі

дрібка куркуми

панірувальні сухарі

олія

М’ясо нарізати порційними шматочками, трохи відбити. У миску викласти сметану, вичавити часник, всипати сіль, чорний мелений перець, розтерти. Викласти відбивні в маринад, змащуючи, щоб кожен шматочок був у сметані. Залишити промаринуватися на 1 год.

Яйця збити з куркумою (для красивого кольору), підсолити. Занурювати биточки у яйця, а потім щедро обкачувати в сухарях. Смажити в олії до золотавої скоринки по 4 хв. з обох боків.