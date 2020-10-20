З перевіреним рецептом пельменного тіста результат вас не розчарує. Гриби можна використовувати будь-які, з лісовими, мабуть, буде смачніше, ми ж взяли печериці, які є в продажу цілий рік.

Тісто:

* 600–650 г борошна

* 190 мл гарячої води

* 60 мл олії

* 2 яйця

* чайна ложка солі

* лавровий листок і 2 горошини духмяного перцю (для варіння)

* вершкове масло або сметана (для подачі)

Начинка:

* 600 г грибів

* велика цибулина

* сіль, чорний мелений перець (за смаком)

* олія (для смаження)

У глибоку миску просіяти 500 г борошна, зробити поглиблення. Змішати гарячу воду (не окріп!), олію та сіль. Завдяки олії тісто вийде еластичним і податливим в роботі. У борошно вбити яйця, трохи збовтати виделкою, додати воду з олією та замісити тісто. Спочатку виделкою, а потім руками вимісити його на столі, поступово додаючи ще 100–150 г борошна. Тісто виходить м’яким. Покласти в пакет, дати полежати 15–20 хв.

Гриби і цибулю нарізати невеликими довільними шматочками. Обсмажити окремо на добре розігрітій олії: цибулю — до золотистого кольору, гриби — до випаровування вологи. З’єднати та перекрутити на м’ясорубці з дрібними отворами — завдяки цьому начинка триматиметься «грудочкою» і не розпадеться. Посолити і поперчити. Тісто розкачати товщиною 3 мм. Вирізати кружечки, на середину кожного викласти начинку, зліпити пельмені. Опускати в киплячу підсолену воду (додавши лавровий листок і перець), варити з моменту закипання 3–4 хв. Подавати з вершковим маслом або сметаною.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.