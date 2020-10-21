Йод нам потрібен для побудови гормонів щитоподібної залози – тироксину і трийодтираніну, які забезпечують обмінні процеси в організмі та їх швидкість.

При його нестачі починається збільшення тканин щитоподібної залози, яке називається зобом. Ознаками дефіциту цього елемента є слабкість, сонливість, зниження розумової активності, особливо це стосується дітей. У літніх людей додається порушення ритму серця, підвищення тиску, рівня холестерину.

Гормони щитоподібної залози забезпечують оновлення клітин. Коли їх не вистачає, з’являються набряки під очима, шкіра стає сухою, рідшає волосся. У жінок під час вагітності потреба в йоді різко зростає. При його дефіциті підвищується ймовірність викиднів, важких порушень зростання і розвитку плоду. Наслідком навіть незначної нестачі йоду можуть стати зниження інтелекту, аритмії. Якщо лікування призначено правильно і вчасно, це можна виправити.

Добова норма йоду для здорової людини становить 100–200 мкг. Цей хімічний елемент ми постійно отримуємо в дуже малих кількостях з їжі (90 відсотків), а також із води та повітря (4–5 відсотків). На все життя нам потрібна 1 чайна ложка йоду.

Крайньою формою його дефіциту є ендемічний кретинізм, головним клінічним симптомом якого є розумова відсталість. Регіони, в яких існує ця хвороба, мають важку форму дефіциту йоду. Так у XIX ст. в Альпах жили цілі поселення людей із розумовою недостатністю. Альпійські кретини з величезними зобами стали символом цієї хвороби. Коли почали йодувати сіль, цю проблему було вирішено.

Взагалі на Земній кулі дуже мало країн, в яких можна отримувати достатню кількість йоду з їжею. Помірний йододефіцит існує і в усіх регіонах нашої країни: легкий – у центральних, східних і південних, середній і важкий – у західних. Недостатність цього елемента була посилена наслідками ядерної катастрофи в Чорнобилі, що призвело до збільшення патологій щитоподібної залози.

Але не тільки брак йоду має згубний вплив на організм. При його надлишку щитоподібна залоза перестає функціонувати. Коли ми перевантажуємо організм йодом, вона починає виробляти величезну кількість гормонів. У такому випадку виникає гіпертиреоїдизм або тиреотоксикоз, які супроводжуються серцебиттям, втратою ваги, дратівливістю, аритмією, проносом. А також йодизм – отруєння з важким ураженням шкіри і слизових оболонок. Тому крапати йод в напої, наносити на великі ділянки шкіри, робити сітки на постійній основі, приймати йодовмісні препарати на свій розсуд без призначення лікаря-ендокринолога не можна.

Щоб уникнути йододефіциту, потрібно в першу чергу вживати йодовану сіль, а також морські продукти, багаті на йод, – морську капусту, сіль, креветки, з’ївши лише 50 г яких, заповните добову норму. Дуже корисна морська риба, особливо пікша. У 100 г її м’яса міститься 6 добових доз йоду.

Валентина ГАРКАВА.