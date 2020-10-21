Цей популярний матеріал іноді залишається після ремонтних робіт або покупки побутової техніки. Тож постає питання: де його можна застосувати? Пінопласт має безліч переваг: легкий у обробці, не пропускає вологу, не боїться грибків та інших мікроорганізмів, добре фарбується.

У САДІВНИЦТВІ



При вирощуванні рослин, зокрема й кімнатних квітів, пінопласт використовують як дренаж, для кращого насичення ґрунту повітрям. З цією метою його змочують водою, щоб не електризувався, та натирають на тертушці. Подрібнені часточки змішують із землею. Вони не гниють, не пліснявіють, не травмують кореневу систему.

У БУДІВНИЦТВІ



Смуги пінопласту можна використати для утеплення віконних укосів, він не пропускатиме холод і вітер. Часточками заповнюють щілини. Також після подрібнення використовують для виготовлення пінопластобетону (полістиробетону). За рахунок додавання часточок пінопласту матеріал виходить легкий і досить теплий. Однак він не такий міцний, як бетон, його треба ізолювати від проникнення вологи та повітря, та й термін служби має коротший, ніж у звичайного бетону. Зазвичай пінопластобетон використовують для заливання підлоги в господарських приміщеннях. Співвідношення компонентів: по 1 частині води та цементу, 2 частини піску та 4 — пінопластової крихти. Також пінопласт можна використовувати як незйомну опалубку.

ДЛЯ ІГРАШОК ТА ДЕКОРУ



Із пінопласту можна виготовляти різноманітні конструктори чи іграшки. Приміром, парусні кораблики, які так весело пускати з дітьми у ванні.

Із тонких пласких пластин вирізають декор для дому — ялинки чи сніжинки до Нового року, букви (з Днем народження чи інші), цифри (2021 тощо), круглі віночки на двері, інші фігури. Їх можна пофарбувати, прикрасити стрічками, бантами, намистинами, блискітками тощо. Дрібні елементи скріплюють скотчем. Із тоненьких планок вийдуть хороші рамки для картин. На листи з пінопласту булавками можна наколювати будь-які предмети. Приміром, зробити дошку оголошень. Це також хороша основа для модних нині модульних картин. Із великих шматків можна зробити і декор для дворища.

ДЛЯ ДОМУ



Пінопласт використовують як наповнювач при пошитті модних нині крісел-пуфів, або крісел-мішків. Він є хорошим наповнювачем для декоративних подушок. Елементами з пінопласту умільці прикрашають інтер’єр, приміром, створюють імітацію ліпнини тощо. Таким чином можна навіть виготовити портал для фальш-каміну, а нерівні поверхні заклеїти декоративними молдингами, що є у продажу в будівельних магазинах.

Умільці зможуть виготовити навіть сумку-холодильник, що має вигляд ящика з кришкою. Ізсередини її обшивають утеплювачем із фольгованою поверхнею. Залишилось пошити чохол-сумку з ручками і закласти всередину ящика касети з льодом (їх роль можуть виконувати пластикові пляшки).

І ВСЯКЕ-РІЗНЕ

Рибалки оцінять поплавки з пінопласту. З нього можна створити органайзер для гострих предметів — шил, викруток, булавок тощо. Якще везете напівпорожню валізу, перекладіть шматками пінопласту речі у ній, і вони не м’ятимуться.

Особливість матеріалу в його крихкості. Для розрізання можна скористатись ножем для різання паперу. Всі рухи роблять у бік від себе. Великі шматки дрібнозернистого пінопласту можна різати ножівкою по дереву з дрібними зубцями. Або ж скористатись електролобзиком чи болгаркою із дуже тонкими алмазними дисками. Клеїти пінопласт можна звичайним клеєм типу «Момент» або навіть монтажною піною.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, Василь ГЕРАСИМОВ.