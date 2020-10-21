Пропонуємо рецепт присканців з яблуками. Це не смажені пиріжки чи млинці, а набагато смачніші. Як кажуть в Україні, це дріжджові «пляцушки» — ніжні, повітряні, политі медом або варенням. Якщо ви ще не куштували, радимо приготувати!

* 350–400 г борошна (2 склянки)

* 375 мл молока (1,5 склянки)

* 1 яйце

* 15 г свіжих дріжджів

* столова ложка цукру

* 0,5 чайної ложки солі

* ванілін на кінчику ножа

* 2 великих яблука

* олія (для смаження)

Для опари в теплому молоці розвести дріжджі та цукор. Всипати 100 г борошна. Поставити в тепле місце на 15–20 хв. до утворення пінної шапочки. Якщо використовуєте сухі швидкодіючі дріжджі, знадобиться 1 чайна ложка з гіркою (їх всипають просто в борошно). Всипати в опару сіль, ванілін, ввести яйце. Поступово додати борошно. Замісити тісто, як негуста сметана. Поставити тісто в тепло на 1 год. до збільшення в об’ємі в два рази. Потім його осадити, розмішавши ложкою. Вмішати в тісто дрібно нарізані або крупно натерті яблука. Тісто прикрити, знову поставити в тепле місце на 30 хв. Після цього його не розмішувати. Акуратно набирати по столовій ложці і викладати на сковороду з розігрітою олією. Смажити до золотистого кольору з обох боків по 4 хв. Готові присканці викласти на паперовий рушник. Перед подачею полити медом або подавати з варенням.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.