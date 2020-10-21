Завдяки такому способумене легко перезимувало кілька саджанців сорту Лора. Важливо робити таке укриття й для молодих саджанців інших сортів.

Для цього знадобиться звичайна пластикова пляшка 1,5–2 л. У ній обрізаю дно, роблю кілька бічних отворів у стінках та один – у кришечці. Накриваю такою пляшкою молодий саджанець і засипаю її землею. Щоб такий горбик не розмила вода, його бажано прикрити зверху шаром якої-небудь мульчі, наприклад, соломою, опалим листям, скошеною травою.

Олеся ЛЮЛЬКА. Хмельницька обл.