Мінсоцполітики розробило інформаційний календар підвищень пенсій, які відбудуться наступного року за результатами рішень, прийнятих урядом. Загалом підвищення пенсії отримають близько 10 млн пенсіонерів. Відбуватиметься це в 5 етапів для різних категорій.

Найбільш захищеними будуть пенсіонери, які мають повний страховий стаж. Так, в осіб, старших за 65 років, які мають страховий стаж 30 років (жінки) та 35 років (чоловіки), мінімальна пенсійна виплата протягом 2021 року зросте на 500 грн, і вони отримуватимуть не менше 2600 грн. Також продовжиться програма доплат для людей, старших за 80 років, котрі мають страховий стаж 20/25 років, та розпочне діяти програма для пенсіонерів, старших за 75 років із повним стажем.

Детальніше про підвищення

Січень 2021 р. — підвищення з 2100 до 2400 грн (для пенсіонерів віком від 65 років, за наявності стажу 30 років — жінки, 35 — чоловіки. Продовження щомісячної доплати до пенсії до 500 грн особам, що досягли 80-річного віку та мінімальної пенсійної виплати 2600 грн за наявності в них страхового стажу 20/25 років і більше).

Березень — індексація пенсій.

Квітень — автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, із урахуванням заробітної плати та стажу в період роботи.

Липень — підвищення пенсій з 2400 до 2600 грн для пенсіонерів віком від 65 років, за наявності стажу 30 років — жінки, 35 — чоловіки. Встановлення щомісячної доплати до 400 грн для пенсіонерів віком 75-80 років та мінімальної пенсійної виплати 2500 грн за наявності 20 років страхового стажу — жінки, і 25 — чоловіки. При досягненні 80 років — збільшення щомісячної доплати до 500 грн та мінімальної пенсійної виплати 2600 грн за наявності стажу 20/25 років і більше; а одиноким пенсіонерам цього віку — 3342 грн (з урахуванням допомоги на догляд).

Планується підвищення прожиткового мінімуму з 1769 до 1854 грн та збільшення надбавок, підвищень до пенсії (надбавки за понаднормовий стаж, надбавки інвалідам війни, учасникам ліквідації на ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги тощо).

Грудень — планується підвищення прожиткового мінімуму з 1854 до 1934 грн та збільшення надбавок, підвищень до пенсії.

Джерело: Міністерство соціальної політики.