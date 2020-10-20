Пропоную вашій увазі нещодавно випробуваний мною спосіб зберігання капусти. Для цього знадобиться харчова плівка (не плутати з поліетиленовими пакетами). Головки відбираю свіжі, щільні та міцні, без уражень. Листя, що прилягає неміцно, обриваю. Капустини обтираю рушником, щоб прибрати краплі вологи та бруд. Кожну головку щільно обгортаю щонайменше трьома шарами плівки, щоб ніде не було щілин. Укладаю у ящики і зберігаю в погребі. Раз на місяць обов’язково перевіряю запаси.

Лілія КРИЛЮК. Сумська обл.