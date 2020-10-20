Ноги пітніють найчастіше, коли носите взуття з матеріалу, що не пропускає повітря, шкарпетки і колготки з ненатуральних тканин. Надлишкове потовиділення спричиняє прискорене розмноження мікроорганізмів, що живуть на шкірі, які в умовах підвищеної вологості потрапляють у комфортні умови.

Щоб позбутися запаху, необхідно носити взуття з натуральних матеріалів, яке «дихає», забезпечує вентиляцію ніг і випаровування поту. У сиру погоду промокле взуття потрібно відразу ж змінити на сухе, а вологе – просушити, повністю розшнурувавши і вийнявши устілки. Краще з цією метою використовувати електросушарки для взуття.

Слідкуйте за чистотою нігтів і стрижіть їх коротко, оскільки бактерії, що спричиняють неприємний запах, накопичуються під нігтями і в ороговілих частинках шкіри. Під час миття користуйтеся пемзою, а після – витирайте ретельно між пальцями, оскільки волога може стати причиною розвитку грибка.

Для зменшення пітливості ніг і боротьби з грибками існує безліч лікувальних і профілактичних гелів, кремів, які можна придбати в аптеці. Також використовуйте щодня спеціальні антиперспіранти. В якості присипки добре допомагає борна кислота, дитячі засоби від опрілості, тальк із цинком. Можна змащувати ноги пастою Теймурова, попередньо вимивши і протерши їх рушником. Пасту втирають 1–3 хв. протягом 3–4 днів.

Для профілактики інфекцій і зниження потовиділення робіть кілька разів на тиждень ванночки з дуже міцного насиченого настою чорного чаю. Завдяки дубильним речовинам і вмісту в ньому антисептиків, вони ефективно борються зі шкідливими патогенами, на кшталт дріжджових грибків. Для цього ввечері наповніть наполовину невелику миску гарячою водою і заваріть у ній 5–6 чайних пакетиків. У міру охолодження води, опускайте в неї ступні і тримайте 20–25 хв. Водночас такі чайні ванночки допоможуть зняти набряклість і відчуття втоми ніг.

Допомагають також регулярні ванночки з відварами подорожника і свіжого листя берези. Візьміть 2 пригорщі листя, прокип’ятіть 5 хв. в 4 л води, охолодіть, додайте ст.л. соди і тримайте ноги 20 хв.

На час лікування скоротіть до мінімуму вживання гострих страв, оскільки вони провокують підвищене потовиділення.

Якщо вищеперелічені засоби не допомагають позбутися неприємного запаху і надмірного потовиділення, ви відчуваєте постійний дискомфорт і свербіж у ногах, варто звернутися до дерматолога або міколога, оскільки, можливо, потрібно лікувати грибок.

Валентина ГАРКАВА.