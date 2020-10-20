Вартість природного газу в жовтні коливатиметься від 4,8 до 6,8 грн за 1 куб.м залежно від постачальника. В той же час у газопостачальної компанії «Нафтогаз України» ціна не змінилась, і в жовтні діятиме вересневий тариф.
Нагадаємо, що від 1 серпня домогосподарства в Україні отримали змогу вільного вибору будь-якого постачальника природного газу, зокрема за ціновим критерієм.
|Назва підприємства
|Тариф на жовтень
(грн за куб. м)
|ГК «Нафтогаз України»
|4,700
|Paliv Energy
|4,800
|Мегаватт Енерго
|4,850
|ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз»
|5,376
|ТОВ «Тернопільоблгаз»
|5,394
|TAS Energy
|5,490
|Асканія Енерджи
|5,490
|ТОВ «Газопостачсервіс»
|5,700
|ТОВ «Газовик»
|5,750
|ДП «Кременецьке УПРГ»
|6,093
|ТОВ «Херсонрегіонгаз»
|6,200
|ДП «Шепетівкагаз»
|6,302
|ETG.UA
|6,498
|ТОВ «Кременчукгаз-постачання»
|6,500
|ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»
|6,500
|ДП «Газ Мелитополя» Прат «Мелитопольгаз»
|6,627
|ТОВ «Черкасигаз Збут»
|6,658
|ДП «КиївГазЕнерджи»
|6,665
|Харківгаз Збут
|6,665
|Київобл Газзбут
|6,669
|ТОВ «Уманьгаз Збут»
|6,675
|Львів Газзбут
|6,676
|Вінниця Газзбут
|6,682
|Волинь Газзбут
|6,700
|Чернігів Газзбут
|6,722
|Суми Газзбут
|6,736
|ТОВ ТД «Лубнигаз»
|6,750
|ТОВ «Полтавагаз збут»
|6,753
|ТОВ «Дніпропетровськ газзбут»
|6,772
|АТ «Дніпрогаз»
|6,772
|АТ «Криворіжгаз»
|6,772
|ТОВ «Азовгаз»
|6,774
|Рівне Газзбут
|6,776
|Івано-Франківськ Газзбут
|6,779
|Закарпат Газзбут
|6,785
|Хмельницьк Газзбут
|6,792
|ТОВ «Поліссягаз»
|6,799
|Житомир Газзбут
|6,806
|Миколаїв Газзбут
|6,811
|Запоріж Газзбут
|6,815
|Чернівці Газзбут
|6,817
|ТОВ «Одесагаз-Постачання»
|6,850
Перехід відбувається автоматично — щоби стати клієнтом нової компанії, потрібно на її сайті подати заяву-приєднання. Також пред’явити оригінали документів про право власності на нерухоме майно, паспорт та ідентифікаційний код. Їх також можна подавати в електронній формі. Загалом постачання газу починається протягом трьох тижнів із дня реєстрації заявки. До того часу споживач продовжує отримувати ресурс від колишнього постачальника.
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