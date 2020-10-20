Вартість природного газу в жовтні коливатиметься від 4,8 до 6,8 грн за 1 куб.м залежно від постачальника. В той же час у газопостачальної компанії «Нафтогаз України» ціна не змінилась, і в жовтні діятиме вересневий тариф.

Нагадаємо, що від 1 серпня домогосподарства в Україні отримали змогу вільного вибору будь-якого постачальника природного газу, зокрема за ціновим критерієм.

Перехід відбувається автоматично — щоби стати клієнтом нової компанії, потрібно на її сайті подати заяву-приєднання. Також пред’явити оригінали документів про право власності на нерухоме майно, паспорт та ідентифікаційний код. Їх також можна подавати в електронній формі. Загалом постачання газу починається протягом трьох тижнів із дня реєстрації заявки. До того часу споживач продовжує отримувати ресурс від колишнього постачальника.