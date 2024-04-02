Готовий фарш можна скуштувати й за необхідності додати приправи на свій смак.
- 650 г сирої моркви
- 50 г волоських горіхів
- 50 г манної крупи
- 1 середня цибулина
- 1 чайна ложка солі
- 1 чайна ложка хмелі-сунелі
- олія
- панірувальні сухарі
Моркву відварити до м’якості, натерти на дрібній тертушці. Горіхи підсушити на сухій сковорідці, подрібнити на крихту. До моркви додати горіхи, сіль, хмелі-сунелі. Всипати манну крупу, перемішати, залишити на 20 хв. Дрібно нарізану цибулину обсмажити до золотавості, дати охолонути, додати до фаршу. Сформувати невеликі котлети, обкачати в сухарях. Смажити в гарячій олії до хрусткої скоринки (по 3 хв.).
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