Кого вважають членом сім’ї учасника війни при наданні пільг на оплату житлово-комунальних послуг?
Василь Федорович.
Учаснику війни пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надають у розмірі 50 відсотків знижки, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4240 грн), роз’яснюють у ПФУ.
До членів сім’ї пільговика, яким надають пільгу, належать:
- дружина (чоловік);
- їхні неповнолітні діти (до 18 років);
- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;
- особа, яка проживає разом із особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;
- непрацездатні батьки;
- особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, котрий має право на пільги, та проживає разом із ним.
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