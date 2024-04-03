Кого вважають членом сім’ї учасника війни при наданні пільг на оплату житлово-комунальних послуг?

Василь Федорович.

Учаснику війни пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надають у розмірі 50 відсотків знижки, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4240 грн), роз’яснюють у ПФУ.

До членів сім’ї пільговика, яким надають пільгу, належать: