- 300 г червоної сочевиці
- 1 середня морквина
- 1 середня цибулина
- 1 столова ложка томатної пасти
- 1 чайна ложка цукру
- 1 чайна ложка паприки
- 1 чайна ложка сухого часнику
- 0,5 чайної ложки солі
- чорний мелений перець
- олія
- панірувальні сухарі (або кукурудзяне борошно)
Сочевицю залити водою, щоб покривала. Дати закипіти, проварити 3 хв. Відкинути а друшляк, щоб стекла рідина, дати охолонути. Дрібно нарізану цибулину обсмажити в олії до золотавості. Додати дрібно натерту морквину, викласти томатне пюре та цукор, смажити до м’якості, дати охолонути. Сочевицю подрібнити на пюре в чаші блендера. Додати засмажку, паприку, часник, перець і сіль. Перемішати, фарш виходить пластичним і густим. Вологими руками сформувати котлети, запанірувати в сухарях (кукурудзяному борошні). Смажити в гарячій олії до хрусткої скоринки (по 3 хв.).
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