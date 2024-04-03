300 г червоної сочевиці

1 середня морквина

1 середня цибулина

1 столова ложка томатної пасти

1 чайна ложка цукру

1 чайна ложка паприки

1 чайна ложка сухого часнику

0,5 чайної ложки солі

чорний мелений перець

олія

панірувальні сухарі (або кукурудзяне борошно)

Сочевицю залити водою, щоб покривала. Дати закипіти, проварити 3 хв. Відкинути а друшляк, щоб стекла рідина, дати охолонути. Дрібно нарізану цибулину обсмажити в олії до золотавості. Додати дрібно натерту морквину, викласти томатне пюре та цукор, смажити до м’якості, дати охолонути. Сочевицю подрібнити на пюре в чаші блендера. Додати засмажку, паприку, часник, перець і сіль. Перемішати, фарш виходить пластичним і густим. Вологими руками сформувати котлети, запанірувати в сухарях (кукурудзяному борошні). Смажити в гарячій олії до хрусткої скоринки (по 3 хв.).